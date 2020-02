TOP 10 des fonds éligibles aux offres EasyVie et EasyBourse

(Easybourse.com) 2019 a été une excellente année en Bourse. Retour sur les 10 fonds les plus performants.

2019 a été un cru exceptionnel pour les bourses mondiales. En effet, les principaux indices européens ont enregistré de fortes progressions. A commencer par le CAC 40, qui a affiché une performance de 26,5%, terminant tout près des 6.000 points (5.978 points précisément). Du jamais vu depuis 1999.



L’autre grand indice européen, le Dax allemand, a également connu une année faste en Bourse avec une hausse de 25,5%, tout comme le FTSEMIB, l’indice phare de la Bourse milanaise, qui a enregistré une performance de 28,3%. Enfin, l’EuroStoxx 600, qui regroupe les plus grandes entreprises de la zone euro a, quant à lui, grimpé de 23,3%.



Dans ce contexte porteur des marchés, certaines OPCVM ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à battre leur benchmark. C’est le cas du fonds Goldsphere d’Edmond de Rothschild, qui affiche sur la dernière année glissante (23 janvier 2019 au 22 janvier 2020) une hausse de plus de 50% et arrive en tête du classement des fonds éligibles aux offres EasyVie et EasyBourse. Suivent ensuite sur le podium, les fonds EF Tech Opp d’UBS (+45,89%) et Emerging Europe Eur de Pictet (+43,74% sur un an glissant).





Ci-dessous le top 10 des fonds éligibles aux offres EasyVie et EasyBourse* :







*Le placement en bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps."





EasyBourse