(Easybourse.com) La saison des dividendes pour l'exercice 2022 (versés en 2023) va bientôt commencer. Certes, les dividendes ne seront votés définitivement que lors des prochaines assemblées générales, mais les prévisions des analystes et les propositions de dividendes des conseils d'administration laissent présager de nouveaux montants élevés de distribution pour cette saison. Les performances du produit présenté ci-dessous sont indexées sur le cours d'un indice. Seul l'indice sous-jacent au produit est construit de façon à sélectionner les actions des sociétés répondant aux critères de sélection. Les fonds investis dans les produits par l'investisseur ne participent pas directement au financement des sociétés qui composent l'indice.

