Perspectives 2024 sur les marchés financiers : les 3 messages clés à retenir selon BlackRock

(Easybourse.com) Selon BlackRock, par la voix de Henri Chabadel, responsable des investissements pour la France, la Belgique et le Luxembourg, à l'occasion d'un point qui s'est tenu jeudi 7 décembre, trois messages clés sont à retenir pour bien appréhender l'année 2024 sur les marchés financiers. Tout d'abord, le contexte macroéconomique ne sera indubitablement plus aussi propice que les années passées. Ensuite, des ajustements plus fréquents des portefeuilles d'investissement seront nécessaires. Enfin, les portefeuilles devront réévaluer la place laissée aux actifs obligataires et surtout exploiter les "mégaforces", ces grandes tendances structurelles qui créent de nombreuses opportunités d'investissement.

2022 s’est caractérisé par un redémarrage cyclique spectaculaire avec notamment un marché de l’emploi flamboyant aux Etats-Unis, en raison de la réouverture des grandes économies mondiales suite de la crise sanitaire. Encore cette année, la trajectoire de création d’emploi outre-Atlantique s’est avérée largement au- dessus de la trajectoire



Le consensus de marché table sur un scénario central d’atterrissage en douceur

Attention à l’effet loupe du cycle économique

Nous avons récupéré que partiellement par rapport

au choc subi en 2020. N’y a-t-il pas un niveau d’enthousiasme trop élevé sur

les marchés ?

Des ajustements des portefeuilles d’investissement plus fréquents

Il va falloir se méfier des approches

statiques. Il faudra être plus réactif, plus

tactique

Retour en grâce des actifs obligataires et approche thématique dans la sphère actions Retour en grâce des actifs obligataires et approche thématique dans la sphère actions

Le portage sera le principal attrait des actifs obligataires

Du côté des marchés actions, la sélection devra être axée sur des méga forces

*Classification SFDR : classification faite en vertu du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), entré en application en mars 2021.

Article 6 : les produits financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n'ont pas un objectif d'investissement durable

Article 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales

Article 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable

*Notation Morningstar : une mesure quantitative effectué par le fournisseur d'informations Morningstar, spécialisé sur les fonds d'investissement. Cette notation classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée, ici sur 3 ans, sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent.

*Label Investissement Socialement Responsable: créé par le Ministère de l'Economie et des Finances français, ce label est attribué aux fonds investissant dans des entreprises aux pratiques responsables en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

*Label relance: porté par le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, ce label est allouer aux fonds répondant a certaines

conditions telles que la mise en place d'une démarche éco-responsable, l'engagement à maintenir l'emploi et la réalisation de projets de

modernisation et de transition écologique.

Notation de durabilité établie par le cabinet Morningstar. Elle mesure l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. Le score le plus bas est représenté par 1 globe et le plus élevé par 5 globes.

*Indicateur de risque : indicateur de risque du produit, utilisant une échelle allant de 1 (le moins risqué) à 7 (le plus risqué), obtenu en combinant le risque de marché (la baisse de la valeur des investissements) avec

le risque de crédit de l’émetteur (la possibilité que l’émetteur ne puisse pas rembourser).

