Schneider vu dans les outils d'aide à la décision

(Easybourse.com) Après avoir touché un support mi-octobre puis fait un rallye de +25%, comment sont orientés les outils d'aide à la décision ?





Leader mondial des solutions numériques d'énergie et des automatisations pour l'efficacité énergétique et la durabilité, Schneider Electric SE propose des solutions et produits dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et l' industrie.



Peter Herweck, qui a pris la suite en novembre de Jean-Pascal Tricoire à la direction opérationnelle du groupe, a annoncé des prévisions de chiffres d’affaires revus à la hausse entre 7 et 10% contre des attentes moyennes du marché autour de 5%, et a recueilli d'emblée la confiance du marché.



3 catalyseurs sont mis en avant : l’innovation, les logiciels, et l’intelligence artificielle en lien direct avec la montée en puissance des data centers.



Une première vision sur les graphiques dynamiques montre un test sur les 135 € le 26 octobre 2023 puis un rallye de +25% alimenté notamment par les dernières annonces de la société.



Extrait du 13 décembre 2023 issu des graphiques dynamiques sur EasyBourse, accès depuis la fiche valeur de Schneider





Dans le cadre de cette dynamique, less portefeuilles modèles d'EasyBourse actualisés le 7 décembre par les experts gérants de LBP AM, ont gardé un poids de 6,55 % à cette valeur.



Extrait du modèle de portefeuille PEA France de décembre 2023 – Lien pour accéder au portefeuille modèle.





Comment cependant appréhender les prochaines phases alors que le cours est maintenant proche d’une résistance ?



Dans les consensus également affichés sur EasyBourse en date du 13 décembre 2023, Schneider reste orienté à l’achat (2 analystes sur 22 sont orientés à la vente) avec un objectif de cours de 180 €.



Extrait en date du 15 novembre 2023 du consensus disponible dans le fiche valeur sur EasyBourse





Toujours selon les consensus, l'estimation de dividende pour 2023 porte sur un dividende de 7,88 € (soit un bénéfice net par action de 11%), et offre ainsi un fort rendement aux investisseurs privilégiant les dividendes.



Sur l’outil Equity Trade Analysis également accessible depuis la fiche valeur Schneider (en mode connecté) et également actualisé en date du 13 décembre 2023, cette société se distingue sur la « Quality » qui note la pertinence sur une durée de 3 à 5 ans, la note est de 5 sur 5.



Les notes de 4 sont attribuées sur les horizons moyen terme de 1 à 2 ans et également sur le momentum de quelques jours. L’horizon à quelques mois a une note de 3 sur 5.



Extrait en date du 13 décembre 2023 issu de la fiche valeur Schneider sur EasyBourse





Enfin, sur les dernières news liées à cette société , Schneider a Schneider Electric a annoncé que Google, ASM et HP avaient rejoint le programme Catalyse qui vise à accélérer l'accès aux énergies renouvelables pour les acteurs des semi-conducteurs et de l'approvisionnement informatique.





Jean-Baptiste Barbier