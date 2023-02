EasyBourse participe au financement utile et sociétal des PME françaises aux côtés de Bpifrance

(Easybourse.com) La banque publique Bpifrance et le ministère de l'Economie, des Finances, et de la Relance ont lancé en octobre 2020 un nouveau fonds commun de placement à risque (FCPR) - Bpifrance Entreprises 1- dédié aux startups et PME non cotées, et ouvert aux investisseurs particuliers. Destiné à couvrir les besoins de financement plus importants dans ce contexte de crise économique, ce produit inédit a pour ambition de libérer les énergies créatrices de tous les territoires francais. Soucieux de participer de manière responsable au redressement de la dynamique économique du pays, EasyBourse a fait le choix de mettre à disposition de ses clients, ce fonds qui peut être logé dans un compte-titres ou un PEA. Avec un parcours totalement digital ; permettant une souscription en quelques clics.

Qu’est ce que Bpifrance Entreprises 1 ???



Un fonds de placement à risque, autrement dit un organisme de placement collectif qui pendant une période de souscription bien définie, collecte des capitaux auprès d’investisseurs pour les réinvestir en grande majorité dans des titres d’entreprises non cotées en bourse

Un fonds géré par Bpifrance Investissement, une filiale de Bpifrance, banque publique d’investissement détenue par l’Etat et la Caisse des Dépôts qui accompagne les entreprises françaises dans leurs projets d’innovation et à l’international en les finançant à chaque étape de leur développement



145 fonds partenaires gérés par environ 80 gestionnaires



Pourquoi s’intéresser à Bpifrance Entreprises 1 ?



Un nouveau produit d’épargne

Un produit géré par un acteur d’expérience

Un produit d'investissement utile et sociétal

Un portefeuille diversifié et déjà constitué

Un investissement indirect dans 1500 entreprises

Un produit durable





Modalités d’investissement



Un bulletin de souscription et une fiche connaissance clients sont requis pour valider la souscription.



Scénarios de performance à horizon 7 ans











Des risques sous jacents





Le risque de perte en capital : Le risque de perte en capital :

Le risque lié à la valeur d’apport :

Le risque lié au rapport de gestion du Fonds :



L’existence de ces risques doit amener tout souscripteur potentiel à bien évaluer sa situation personnelle

Le risque lié aux obligations de confidentialité du Fonds :

Le risque d’écart significatif entre la valeur de marché du portefeuille et la valeur de souscription

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FCPR.

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.









Ce document apporte des informations détaillées complémentaires notamment au sujet de la forme juridique et la constitution du fonds, sur l’orientation de la gestion du fonds, sur les règles d’investissement, sur les modalités de fonctionnement du fonds, sur les transferts de parts, sur les modalités d’affectation du revenu distribuable et des produits de cession , sur les règles de valorisation et le calcul de la valeur liquidative…





Informations sur les caractéristiques détaillées du fonds, sur la répartition du portefeuille, les conditions de soucription, les taux maximums de frais annuels moyens.





