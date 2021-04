Comgest Growth China : 20 années de surperformance

(Easybourse.com) Comgest, groupe de gestion d'actifs indépendant et international, célèbre le 20ème anniversaire de Comgest Growth China, l'un des plus anciens fonds actions chinoises domiciliés en Europe et l'un des pionniers de l'investissement dans les actions A chinoises (A-shares).

20 années de surperformances : Lancé en avril 2001, le fonds a généré une performance annualisée nette de 11,7 % sur 20 ans et surperformé l’indice MSCI China de 4,6 % par an. Ce fonds a également protégé les investisseurs contre la volatilité élevée du marché actions chinois grâce à l’application systématique du style de gestion de Comgest qui privilégie les valeurs « qualité et croissance ». Sur les 12 derniers mois, sa volatilité a, par exemple, été inférieure de 20 % à celle de l’indice MSCI China. Comgest Growth China possède, par ailleurs, l’un des plus longs historiques de performance sur les A-shares, initié en décembre 2013. Actuellement, 28 % de son actif net est investi en A-shares.



Un portefeuille de qualité : Le fonds Comgest Growth China se caractérise par un portefeuille concentré de 30 à 35 valeurs que nous considérons de « qualité et croissance » sur le long terme et tenant compte des facteurs ESG. Ce portefeuille est construit en appliquant un processus d'investissement purement bottom-up. Nous prévoyons une croissance bénéficiaire de 17 % par an sur les 5 prochaines années pour les entreprises du portefeuille. L’une de ses principales positions est l’entreprise Ping An, la plus grande compagnie d’assurance vie et santé en Chine. Chaque année, Ping An investit 10 % de ses bénéfices nets dans la R&D et a ainsi pu développer plusieurs technologies innovantes comme Lufax, Ping An Health et OneConnect. Autohome est la principale plateforme chinoise en ligne dédiée aux véhicules neufs et d’occasion. Au sein du portefeuille figurent également Anta Sports, concurrent d’Adidas et Nike sur le marché chinois en plein essor des articles de sport, et Netease, le leader du développement et de la vente de jeux en ligne en Chine.

Bilan ESG :



Une expertise de longue date :

Une approche qualité-croissance :

Une stratégie à long-terme :

