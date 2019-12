Pré-clôture CAC40: séquence 'portes saloon' sur imbroglio sino-américain

publié le 13/12/2019

(CercleFinance.com) - Jolie séquence 'portes de saloon' sur les marchés puisque Trump a douché Wall Street en expliquant que les rumeurs de levée des tarifs douaniers véhiculées par le Wall Street Journal sont un gros 'Fake' : les surtaxes de 25% sont maintenues, celle prévus ce weekend réduites de +15 à +7,5%.

Les indices US qui étaient attendus en hausse de +0,8% perdaient -0,2%... mais 1 heures plus tard, la Chine sort du flou initial et confirme un 'accord de phase I', puis une suppression de surtaxes douanières coordonnée avec les US (remis en cause par Trump) ce qui fait rebondir le S&P500 de +0,3% : nouveau record absolu à la clé (de même sur le Nasdaq à 8.

750).La Bourse de Paris salue l'annonce chinois et repart de l'avant avec +0,7% à 5.925 (après 5.907 au plus bas), soit +1% de gain hebdo: ce sera cependant un peu juste pour inscrire un zénith annuel de clôture.Le CAC40 avait rouvert sur un 'gap' haussier de +1,4%, inscrivant dès les 1ers échanges un nouveau record annuel à 5.972 (contre 5.966 en intraday le 27/11), le CAC40 'GR' battant un nouveau record absolu à 16.

225.Les gains se sont ensuite réduits et l'Euro-Stoxx50 se comporte de même avec +1% à 3.743 contre +1,5% vers 9H05.'A ce stade, l'indice CAC 40 ne devrait pas s'arrêter sur ce plafond, mais renouer avec son plus haut annuel, avant de finaliser cette longue phase haussière à hauteur du niveau symbolique des 6.000 points. Au-delà de cet aspect technique vers cette course au record, l'indice CAC 40 devrait certainement être aidé dans les séances à venir par des effets d'habillages de performance, surtout après un exercice aussi bénéfique', commentent les équipes de Kiplink.

Si les indices boursiers vont finir la semaine largement dans le vert (avec un gain de +1,5% hebdo), une progression de +0,8% ce vendredi, cela reste plutôt modeste au lendemain de l'enterrement présumé de la guerre des tarifs douaniers (gros doute à ce sujet) et de la large victoire électorale des conservateurs au Royaume-Uni, qui offre un boulevard au Premier Ministre Boris Johnson 'to get Brexit done'.Pour la plupart des observateurs, la nette victoire remportée jeudi par le Parti conservateur britannique valide le choix du Brexit et laisse à 'BoJo' les mains libres pour définir sa stratégie.

'La très large victoire de Boris Johnson aux élections britanniques ne laisse plus de doute quant à la volonté des britanniques de quitter l'Union Européenne le 31 janvier prochain', souligne Philippe Waechter, le chef économiste d'Ostrum Assset Management, pour qui 'ce raz de marée des conservateurs est un référendum sur le Brexit et le résultat du 23 juin 2016 est largement confirmé'.Côté chiffres 'macro', la Bundesbank réduit de moitié sa prévision de croissance en Allemagne en 2020, de +1,2% à +0,6%... ce qui constitue un simple alignement sur les anticipations d'autres instituts.Aux Etats Unis, déception côté consommation: la période de Thanksgiving n'a pas été aussi faste que le laissait espérer la de 18% des ventes en ligne.

Les ventes de détail aux Etats-Unis n'ont augmenté que de 0,2% au mois de novembre, d'après le Département du Commerce, là où les économistes visaient en moyenne une hausse de 0,3%, après une hausse de 0,4% le mois précédent.En excluant le secteur automobile, c'est encore plus décevant: les ventes au détail américaines se accrues de seulement 0,1% le mois dernier, après une progression de 0,3% le mois précédent, tandis que les économistes espéraient en moyenne un gain de 0,2% en novembre.Du côté des changes, l'euro recule plus franchement, de -0,4% à 1,1135 dollar. Le Brent, pour sa part, plafonne sous son récent zénith, vers 65/65,2 dollars.Dans l'actualité des valeurs, l'armistice dans la guerre commerciale avec la Chine donne des ailes au secteur auto, avec +2,3% sur Peugeot, +1,7% sur Renault.

.. mais également aux valeurs du luxe avec Kering en leader avec +2,4% et un nouveau record absolu à la clé, au-delà de 567E.Selon l'agence de presse Bloomberg, les constructeurs automobiles Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot SA (PSA) entendent signer formellement leur accord de rapprochement la semaine prochaine, sinon d'ici la fin de l'année. En effet, la négociation du protocole d'accord avancerait bien, même si certains obstacles (non cités) doivent encore être surmontés.A l'issue de la révision trimestrielle de sa famille d'indices CAC, Euronext Paris annonce qu'il intégrera, à partir du lundi 23 décembre, Worldline à ses indices CAC Next 20 et CAC Large 60, au détriment d'Air France-KLM.Par ailleurs Verallia fera son entrée dans le SBF120, remplaçant Rothschild & Co. Air France-KLM et Verallia seront intégrés au CAC Mid 60, y prenant les places occupées actuellement par Worldline et Rothschild & Co.

