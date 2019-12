Fermeture CAC40: il renoue avec les 6.000, mais cela ne veut rien dire

publié le 16/12/2019

(CercleFinance.com) - C'est le marronnier du jour : le CAC40 (+1,2% à 5.992) a renoué avec les 6.000 en intraday (6.003Pts au plus haut), un score qui n'avait plus été approché depuis le 24 juillet 2007... 12 ans déjà.La véritable information, c'est que le CAC40 'RG' (dividendes inclus) pulvérise un nouveau zénith à 16.

310Pts et se retrouve 60% plus haut que le 24 juillet 2007.Il a flotté tout au long de la journée comme un vent d'euphorie... mais sans la moindre 'exubérance' puisque ce sont les 'algos' qui contrôlent les mouvements boursiers de façon implacable.Mais le score le plus spectaculaire du jour provient d'Outre-Manche avec +2,65% sur le FT-100 à Londres: Boris Johnson va former rapidement un gouvernement et superviser la mise en application de sa version du 'Brexit' avant le 31 janvier.

S'agissant de l'Euro-Stoxx50, il se contente d'établir un nouveau zénith annuel (+1,1% à 3.772,5).Nous assistons non seulement à des records en cascade en Europe mais également à un record de records historiques battus au cours d'une même séance, avec le CAC40 'GR' à 16.310 (+1,2% et +31% annuel), et les 3 principaux indices US s'inscrivent à de nouveaux zéniths, avec 3.198 sur le S&P500, 28.350 sur le Dow Jones et un tonitruant 8.833 sur le Nasdaq (qui passe la barre des +33% depuis le 1er janvier).

Les investisseurs continuent de saluer l'annonce d'un accord commercial de 'phase 1' entre les Etats-Unis et la Chine (son contenu reste incertain mais cela n'a aucune importance) qui offre un répit bienvenu dans le dossier des tensions commerciales internationales, qui 'empoisonnait' le marché depuis de longs mois (ils ont tout de même flambé de +25 à +34%, malgré ce 'handicap').Pékin a estimé samedi que le texte d'accord économique et commercial de phase 1 conclu avec Washington constituait une 'excellente nouvelle' pour les deux pays et le reste du monde.

Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a même laissé entendre que le pays était désormais prêt à accueillir davantage de produits européens.Les marchés sont prêts à se saisir du moindre prétexte pour grimper à 4 jours de la 'séance des 4 sorcières' qui marquera la fin des habillages de bilan de fin d'année.'Les différents indicateurs techniques restent solides et devraient (enfin !) permettre à l'indice CAC 40 de finaliser sa longue phase haussière à hauteur du point symbolique des 6.000 points. Les séances à venir, moins de dix avant la fin de l'année boursière, seront consacrées aux 'habillages de bilan' et dans ce contexte de planètes bien alignées, l'indice CAC 40 est bien parti pour afficher avant cette échéance de nouveaux records absolus', commentent les équipes de Kiplink.

Du côté des statistiques du jour, l'estimation flash de l'indice PMI composite IHS Markit met en évidence une stagnation de la croissance dans la zone euro en décembre, s'établissant à 50,6 soit le même niveau qu'en novembre, la zone enregistrant ses plus faibles performances trimestrielles depuis 2013.Les chiffres du jour ne sont en réalité d'aucun secours: à 52,0 en décembre 2019, l'indice flash composite de l'activité globale en France reste relativement stable par rapport à novembre (52,1) et signale de nouveau une expansion modérée de l'activité du secteur privé français, d'après IHS Markit.Outre Atlantique, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York affiche une légère hausse ce mois-ci pour s'établir à +3,5, après +2,9 en novembre... un score proche du consensus de +4% (cet indice est souvent beaucoup plus volatile que + ou -5Pts d'un mois sur l'autre).

Du côté des changes, l'euro recule de -0,1%, à 1,1150 dollar. Le Brent, pour sa part, s'affiche en hausse de +0,8% à 65,5$ à Londres, il ne grappille que +0,3%sur le NYMEX.Dans l'actualité des valeurs, Thalès (+3,7%) semble bénéficier des rachats à bon compte et s'impose comme solide leader du CAC40, devant Kéring (+3%) qui bat un nouveau record absolu et tutoie les 580E.Lagardère annonce reçu une offre d'achat de H.I.G. Capital portant sur 75% de Lagardère Sports, valorisant Lagardère Sports à environ 110 millions d'euros, et l'ensemble de la branche Lagardère Sports and Entertainment à environ 150 millions.Rubis annonce avoir initié avec le fonds I Squared Capital des discussions exclusives pour former un partenariat au sein de sa filiale Rubis Terminal, qui dispose de 13 localisations dans quatre pays et d'une capacité totale de 3,5 millions de mètres cubes de stockage.M6 annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe allemand Global Savings Group, acteur mondial majeur du marketing digital, en vue d'un rapprochement avec sa filiale de cashback iGraal, acquise par M6 en 2016.

