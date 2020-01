Mi-séance CAC40:poursuit sa stagnation malgré records prévus à WStreet

publié le 16/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue sans tendance depuis le milieu de la matinée soutenue par les valeurs les plus tournées vers l'international, après l'accord commercial de 'phase 1' conclu hier entre les États-Unis et la Chine mais plombé symétriquement par le secteur auto (Renault rechutait vers 39E ce matin, il réduit sa perte à -1,5%).

Le CAC 40 a ricoché tôt ce matin sous les 6.050 et évolue depuis au sein d'un étroit corridor horizontal, à l'image de ce que nous observons depuis le début de la semaine: le bilan hebdo est d'ailleurs de 0,00% à 15H alors que les indices US engrangent +1,5% et s'apprêtent à franchir la barre des +2% avec une nouvelle rafale de records absolus attendus dès 15H30.

La signature mercredi à Washington d'un accord commercial partiel a été saluée par un regain général d'appétit pour le risque, notamment à New York où le Dow Jones et le S&P 500 ont aligné une nouvelle rafale de records absolus à la clôture hier soir. L'engagement chinois à acheter davantage de produits et de services américains devrait, d'après la Maison Blanche, se traduire par une hausse du PIB de l'ordre de 0,5% en 2020.

La trêve commerciale pourrait ainsi continuer à faire progresser les marchés d'actions en favorisant un climat de désescalade.'Nous sommes beaucoup moins susceptibles de voir des revirements se produire, ce qui devrait favoriser la confiance, mais nous pensons qu'un accord global risque de se révéler illusoire', avertit néanmoins Esty Dwek, la responsable de la stratégie de marchés chez Natixis IM Solutions.Du côté des statistiques, c'est une journée chargée: le chiffre le plus attendu, c'était celui des ventes de détail aux Etats-Unis: elles ont augmenté de 0,3% au mois de décembre 2019, d'après le Département du Commerce.

Hors secteur auto, la hausse atteint +0,7% (+0,5% anticipé) et sur 12 mois, les ventes progressent de +5,8% : c'est la clé de la croissance américaine.L'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly FED') s'établit à 17 sur le mois en cours, contre 2,4 en décembre 2019, marquant ainsi une nette reprise de la croissance de l'activité manufacturière locale (le consensus visait seulement un score de 3,8).Le Département américain du Travail dévoile une forte contraction (-10.000) à 204.000 des nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière.Les analystes tablaient au contraire sur une hausse (marginale) de cet indicateur, à 216.

000 inscriptions.La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été calculée à 216.250 en baisse de 7.750 en une semaine.En Europe, les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,5% en décembre 2019 en rythme annuel, un taux d'inflation en hausse sensible par rapport à celui de 1,1% observé le mois précédent, d'après Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire.En attendant, sur le marché des changes, l'euro est stable, à 1,1154 dollar. Le Brent ne varie pas d'un iota, à 64,30 dollars depuis 9H ce matin.Dans l'actualité des valeurs, le Groupe PSA (-0,6%) indique avoir vendu 3.488.930 véhicules dans le monde l'année dernière, un nombre en baisse de 10% par rapport à 2018.

Alstom affiche un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2019-20, en hausse de 3% (+2% en organique) et des prises de 8,2 milliards, portant son carnet de commandes au 31 décembre 2019 au record historique de 43 milliards.Manutan annonce au titre de son premier trimestre 2019-20 un chiffre d'affaires de 197 millions d'euros, en croissance de 2,3% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (+0,2% à périmètre, change et jours constants).