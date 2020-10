Pré-ouverture CAC 40: poursuite du rebond de la veille

publié le 06/10/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre mardi son entame de semaine positive (+1%) de la veille, dans le sillage des marchés américains et après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.Vers 8h15, le contrat future - livraison octobre - sur l'indice CAC 40 avance de six points à 4875,5 points, annonçant une continuité du mouvement de la hausse de la veille.

Hier, le marché parisien avait accéléré ses gains au cours de la dernière heure d'échanges pour clôturer au plus haut du jour, et au-delà des 4870 points, sous l'effet de la nette progression de Wall Street.Le S&P 500 a bondi de 1,8% lundi, avec plus de 95% de titres en hausse, et le Nasdaq s'est envolé de 2,3% tiré vers le haut - comme à son habitude -par les titres Amazon (+2,4%) et Apple (+3,3%).

Avant d'apprendre la semi-guérison de Donald Trump - qui n'est pas totalement 'sorti d'affaire' à en croire ses médecins - les indices new-yorkais avaient été bien aidés par Charles Evans, le patron de la Fed de Chicago, qui qualifie l'économie américaine 'd'étonnamment résiliente'.'L'amélioration du moral des marchés hier n'est pas due à l'amélioration de l'état de santé de Trump', estiment les équipes de Danske Bank.

'A moins d'un mois de l'élection présidentielle, Trump reste distancé par Joe Biden dans les enquêtes d'opinion au niveau national, dans les Etats charnière et aussi dans les prédictions de marchés', explique la banque danoise.Or les marchés ne semblent plus s'inquiéter d'une victoire démocrate, les mesures les plus 'extrêmes' de l'aile gauche ayant peu de chance de faire partie du programme de Joe Biden en cas de victoire, la priorité étant la relance de l'économie, ce qui devrait bénéficier indirectement à Wall Street.

'A court terme, l'élément déterminant pour un plus grand appétit pour le risque demeure la capacité des Démocrates et des Républicains à trouver un terrain d'entente concernant la mise en place d'un nouveau plan de relance', prévient Danske Bank.A Paris, les acheteurs sont toujours aussi peu présents et les volumes restent anémiques (à peine 2,5 milliards d'euros traités hier), mais l'indice parisien - qui a désormais dépassé sa résistance des 4850 points - pourrait viser de prochaines cibles à 4910 et 4955 points.Du côté de l'énergie, le baril de pétrole ralentit un peu l'allure après son rebond rapide de la veille (+6%, vers 39,3 dollars sur le NYMEX), le WTI texan s'échangeant ce matin en petite hausse, autour de 39,4 dollars.

