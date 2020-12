Pré-clôture CAC40 : consolidation réduite, moral des ménages US robuste

publié le 11/12/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit encore ses pertes à moins de 1H de la clôture : le CAC40 avait testé autour de 13H un plancher vers 5.468 (-1,5%) et il ne cède plus que -0,5% à 5520 points: la perte hebdo se trouve réduite à -1,8% environ.L'Euro-Stoxx50 cède -1%, plombé par un DAX qui lâche un peu plus de -1,2% vers 13.

100 et la bourse de Madrid qui lâche -1,3%.Pas de véritable enthousiasme en Europe au sujet de la BCE car les mesures d'assouplissement annoncées hier par Christine Lagarde sont 'sans surprise'.Elle a justifié les décisions de l'institution par des perspectives économiques dégradées.Si la prévision de récession de la banque centrale pour l'exercice 2020 se trouve légèrement minorée (de -8% à -7,3%), le potentiel de reprise pour 2021 a lui aussi été revu à la baisse, passant de +5 vers +3,9%.

'L'incertitude demeure élevée - comme l'a fait remarquer la présidente Lagarde à plusieurs reprises - et un certain nombre de risques liés aux conséquences de la pandémie, à la mise en place des vaccins et à leur efficacité, ainsi qu'aux questions politiques et géopolitiques pourraient faire dérailler la reprise', s'inquiète Anna Stupnytska, économiste chez Fidelity International.Il y avait quelques chiffres ce vendredi aux Etats Unis: selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté en novembre de seulement 0,1% en brut comme hors alimentation, énergie et négoce, alors que les économistes tablaient sur +0,2%.

En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 0,8% le mois dernier (après +0,5% en octobre). Hors éléments volatils, le taux en rythme annuel est passé de +0,8% à +0,9% d'un mois sur l'autre.L'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en recul modéré sur le mois de décembre (vers 76) constitue la bonne surprise du jour avec une hausse de près de +5Pts vers 81,4.Les ménages auraient pourtant pu s'alarmer de la sévère troisième vague épidémique Outre-Atlantique, avec une hausse régulière des 'cas' de contamination (qui atteignent +230.000 pour près de 3.300 décès ce jeudi 10 décembre).

Wall Street réduit ses pertes initiales avec un symbolique -0,2% sur le Dow Jones et -0,4% sur le S&P500 et le Nasdaq.Côté valeurs à Paris, Sanofi (-2,5%) et GSK annoncent que la conduite de leur programme de vaccin adjuvanté à protéine recombinante contre la Covid-19 est retardée afin d'améliorer la réponse immunitaire chez les personnes âgées. Cette annonce est faite suite aux résultats intermédiaires de l'étude de phase I/II. La disponibilité du vaccin est désormais attendue au quatrième trimestre 2021 si le plan de développement est terminé avec succès.Eurazeo annonce un investissement de 33 millions d'euros dans Tink, plateforme d'open banking en Europe, en tant que chef de file d'un nouveau tour de financement de 85 millions portant à 175 millions le financement levé par la société en 2020.

Berenberg initie une couverture sur Beneteau avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 11 euros, dans une note sur le fabricant français de navires de plaisance et sur son pair italien Sanlorenzo.