Pré-ouverture Hausse prudente en vue à Wall Street avant le scrutin en Géorgie

publié le 05/01/2021

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse modérée et les Bourses européennes, à l'exception du Footsie londonien, reculent mardi à mi-séance en raison des restrictions liées à la pandémie et des incertitudes sur l'issue de l'élection sénatoriale en Géorgie.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent un modeste rebond de Wall Street à l'ouverture, de l'ordre de 0,15%, après le pire début d'année depuis 2016 subi lundi par la Bourse de New York, l'appétit pour le risque ayant reflué à l'approche du scrutin dans l'Etat de Géorgie et de la hausse des cas de COVID-19. À Paris, le CAC 40 cède 0,42% à 5.565,55 vers 11h45 GMT et à Francfort, le Dax perd 0,37%.

A la Bourse de Londres, le FTSE prend 0,24%, l'annonce d'un nouveau plan de soutien aux entreprises de 4,6 milliards de livres (5,1 milliards d'euros) éloignant les craintes suscitées par un troisième confinement annoncé lundi par le Premier ministre.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est pratiquement inchangé (-0,03%), l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,42% et le Stoxx 600 perd 0,18%.

Alors que la Grande-Bretagne se reconfine, l'Allemagne pourrait prolonger son confinement jusqu'à la fin du mois selon la presse locale tandis qu'en France, l'allégement attendu des restrictions en janvier est fortement remis en cause.

Au-delà de la pandémie et de ses répercussions économiques, l'attention des investisseurs est accaparée par l'élection sénatoriale en Géorgie, un Etat remporté par Joe Biden lors de la présidentielle.

En cas de victoire des démocrates, le parti aura le contrôle des deux chambres du Congrès, donnant au président élu les coudées franches pour mener sa politique.

"Alors qu'une éventuelle victoire démocrate pourrait soulever des inquiétudes quant à une réglementation accrue, au moins dans les prochains mois, cela pourrait être compensé par les attentes d'une relance budgétaire plus importante et ainsi soutenir la hausse des actifs à risque et la faiblesse du dollar dans les prochains mois", a déclaré ING Bank dans une note.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le distributeur britannique Next bondit de 5,47%, parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600, après avoir fait état d'un repli beaucoup moins marqué que prévu de ses ventes lors de la période recouvrant Noël.

L'ensemble du secteur en profite, l'indice Stoxx de la distribution avançant de 0,69%.

Le compartiment du pétrole et gaz est aussi bien orienté (+0,91%) et met fin à une série de quatre séances consécutives de baisse. Royal Dutch Shell et BP prennent respectivement 2,70% et 2,06%.

Dialog Semiconductor gagne 2,96% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, essentiellement en raison d'une forte demande pour les smartphones et les tablettes compatibles avec la 5G.

A Paris, Nexity se distingue avec un bond de 7,51% après avoir annoncé un relèvement de ses objectifs financiers fixés pour 2020.

CHANGES

Le dollar cède 0,28% contre un panier de monnaies internationales après que la banque centrale chinoise a fixé le taux de change officiel à 6.4760 pour un dollar, soit 1% de plus que la précédente fixation et le changement le plus important depuis 2005.

"Un geste considéré par beaucoup comme une déclaration significative de Pékin et qui indique le désir de la Chine d'assumer un rôle plus central sur les marchés mondiaux des changes", a commenté Ricardo Evangelista chez ActivTrades.

Cette décision a alimenté l'appétit pour les devises les plus risquées. Le dollar australien, considéré comme un baromètre du risque qui tend habituellement à suivre le yuan, progresse de 0,6%, non loin d'un plus haut de deux ans et demi touché le dernier jour de 2020.

L'euro avance à 1,2282 dollar après un plus haut la veille à 1,2309 tandis que la livre sterling s'octroie 0,18% contre le billet vert.

TAUX

Du côté de l'obligataire, le rendement du Bund à dix ans est quasi-stable à -0,597% et celui des Treasuries à dix ans avance de plus d'un point de base, à 0,9265%.

PÉTROLE

Les prix du brut sont en hausse alors qu'un document interne à l'Opep+, qu'a pu consulter Reuters, montre qu'une réduction de la production de 500.000 barils par jour en février est l'une des options envisagées par les membres du cartel et leurs alliés au cours des discussions censées reprendre à 14h30 GMT.

Le marché est également soutenu par les tensions autour de l'Iran après la saisie par les Gardiens de la révolution d'un chimiquier battant pavillon sud-coréen dans les eaux du Golfe pour infractions en matière de pollution. L'incident de lundi est survenu sur fond de tensions entre Séoul et Téhéran concernant le gel de fonds iraniens par les banques sud-coréennes du fait des sanctions imposées par les Etats-Unis.

Le baril de Brent prend 1,68% à 51,95 dollars et celui de brut américain (West Texas Intermediate) 1,81% à 48,48 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Indice ISM manufacturier décembre 56,6 57,5

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. %

points

Dow Jones 30151,00 +47,00 +0,16%

S&P-500 3695,00 +2,75 +0,07%

Nasdaq-100 12697,75 +12,25 +0,10%

"The Day Ahead" - Le point sur la

prochaine séance à Wall Street

[DAY/US]

La séance

précédente :

Indices Clôture Var. Var. % YTD

points

Dow Jones 30223,89 -382,59 -1,25% -1,25%

S&P-500 3700,65 -55,42 -1,48% -1,48%

Nasdaq 12698,45 -189,84 -1,47% -1,47%

Nasdaq 100 12694,67 -193,62 -1,50% -1,50%

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernier Var. Var. % YTD

points

Eurofirst 300 1547,26 -1,02 -0,07% +0,70%

Eurostoxx 50 3548,86 -15,53 -0,44% -0,11%

CAC 40 5563,76 -25,20 -0,45% +0,22%

Dax 30 13674,06 -52,68 -0,38% -0,33%

FTSE 6586,17 +14,29 +0,22% +1,94%

SMI 10773,21 +34,82 +0,32% +0,65%

Les valeurs à suivre à

Paris et en Europe :

[WATCH/LFR]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,2281 1,2248 +0,27% +0,56%

Dlr/Yen 102,80 103,10 -0,29% -0,36%

Euro/Yen 126,26 126,33 -0,06% -0,52%

Dlr/CHF 0,8796 0,8813 -0,19% -0,62%

Euro/CHF 1,0805 1,0795 +0,09% -0,02%

Stg/Dlr 1,3592 1,3569 +0,17% -0,59%

Indice $ 89,6290 89,8690 -0,27% -6,80%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bu

nd

(pts)

Future Bund 178,1000 -0,0200

Bund 10 ans -0,5970 +0,0020

Bund 2 ans -0,7190 +0,0000

OAT 10 ans -0,3568 +0,0070 +24,02

Treasury 10 ans 0,9282 +0,0110

Treasury 2 ans 0,1171 +0,0020

PETROLE

(en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD

Brut léger US 48,39 47,62 +0,77 +1,62% -20,94%

Brent 51,89 51,09 +0,80 +1,57% -21,41%

(édité par Blandine Hénault)