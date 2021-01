Mi-séance CAC40: franchit 5.650, les planètes restent bien alignées

publié le 07/01/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit sa hausse et le CAC40 se hisse au-delà des 5.650 : malgré les scènes de chaos qui ont eu lieu hier à Washington à l'instigation de supporters de Donald Trump, le Congrès a validé avec quelques heures de retard les résultats du scrutin du 3 novembre.

Trump a fini par concéder sa défaite en fin de matinée et appelé à une transition pacifique, conformément à la tradition.Les planètes sont désormais parfaitement alignées pour Joe Biden qui bénéficie d'un Congrès où les démocrates sont majoritaires à la 'chambre' comme au Sénat.Alors que des événements dramatiques se déroulaient au Capitole -en pleine séance à Wall Street-, les indices US ont continué de progresser et de battre des records, alors même que des images en direct montraient des militants pro-Trump faisant irruption mercredi au sein du Capitole afin d'empêcher le Congrès de ratifier l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis.

Ces actes de violence, qui auraient entraîné la mort de plusieurs personnes et donné lieu à de nombreuses arrestations, n'ont pas déstabilisé des marchés américains qui avaient tourné la page Trump dès le 4 novembre et veulent croire en la mise en place de mesures supplémentaires de soutien à l'économie avec l'arrivée des démocrates au pouvoir.'Les actifs risqués ont continué de grimper, même si le panorama économique de court terme s'est obscurci', font ainsi remarquer des analystes de Capital Economics.'Nous ne sommes pas d'avis que cela reflète un optimisme excessif. A vrai dire, nous pensons que les actifs à risque pourraient encore progresser', souligne le bureau d'études basé à Londres.

'Nous estimons que les marchés d'actions offrent aujourd'hui un profil risque-rendement plus équilibré au niveau tactique, mais continuons de recommander de profiter des accès de faiblesse de marchés pour se renforcer', indique la banque britannique.'Le tableau d'ensemble reste en faveur d'un potentiel haussier supplémentaire en 2021', conclut l'établissement financier.Aucune statistique, bonne ou mauvaise ne semble pouvoir remettre en cause la dynamique haussière des actions.Nouvelle démonstration avec la chute du volume des ventes de détail CVS de -6,1% dans la zone euro et de 5% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, reflétant les mesures de confinement liées à la Covid-19. En octobre, le volume du commerce de détail avait augmenté de 1,4% tant dans la zone euro que dans l'UE.

Sur 12 mois, l'indice corrigé des effets de calendrier a diminué de 2,9% dans la zone euro et de 2% dans l'UE.Aux Etats Unis, les inscriptions aux allocations chômage ont quasiment stagné la semaine, selon le Département du Travail, pour s'établir à 787 000, contre 790 000 (chiffre révisé) la semaine précédente.La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 818 750, en baisse de 18 750 d'une semaine à l'autre.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 126.000 la semaine précédente, à 5,07 millions.Du coté des valeurs, Atos chute de -9% sur l'anticipation d'une offre de rachat à 10Mds$ sur son concurrent américain DXC.Veolia a adressé aujourd'hui au Conseil d'administration de Suez la proposition d'offre publique qu'elle a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital de Suez.

Saint-Gobain (+7%) fait savoir que ses ventes du 4e trimestre 2020 'devraient nettement dépasser les attentes et atteindre environ 10,2 milliards d'euros', soit une croissance interne supérieure à 6%, à structure et changes comparables.Dans ces conditions, Saint-Gobain indique que 'le résultat d'exploitation du second semestre 2020 dépassera 2 000 millions d'euros, soit une croissance de plus de 20% à données comparables par rapport au second semestre 2019'.Getlink indique que son Shuttle Freight a connu en décembre 2020 un niveau de trafic supérieur à celui pré-Covid, avec 131.746 camions transportés, performance en croissance de 8% en comparaison annuelle, portée par un effet de stockage en prévision du Brexit.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.