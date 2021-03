Fermeture CAC40: ne lâche rien malgré la tension des taux longs US

publié le 12/03/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance dans le vert avec un gain de +0,21% vers 6.046 et enchaîne ainsi une 5ème séance de hausse consécutive sur la semaine.Le CAC40 engrange +3,7% sur la semaine, même score pour le CAC 'GR' qui a légèrement amélioré son record absolu à 16.

829 (soit un quadruplement de valeur depuis le 9 mars 2009).Même avec un repli de -1,3% du Nasdaq, les valeurs françaises restent en lévitation à environ 1% de leur record du 19 février 2020.A Wall Street, le Dow Jones (+0,5%) retrace son récent zénith des 32.650 avec une 6ème séance de hausse, le Russell-2000 inscrit un nouveau record absolu à 2.

346Pts.Le second chiffre du jour est de nature à rassurer les investisseurs: la confiance du consommateur américain a bondi de +6,2Pts à 83 début mars, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi (le consensus tournait en moyenne autour de 78).Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a progressé de 86,2 à 91,5 le mois dernier, celui des anticipations a grimpé à 77,5, après 70,7 en février.

Une montée en flèche qui survient alors que la situation sanitaire s'améliore plus vite que prévu aux Etats-Unis sous l'effet des campagnes de vaccination et alors que la Chambre des Représentants a voté cette semaine un gigantesque plan de soutien à l'économie qui prévoit le versement de chèques de 1.400 dollars aux américains.Le chiffre le plus attendu à Wall Street concernait les prix à la production 'PPI' aux Etats-Unis : ils ont augmenté de 0,5% en données brutes en février par rapport au mois précédent (conformément au consensus), dont une progression de 0,2% hors alimentation, énergie et négoce.

Selon Département du Travail, sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en février à 2,8% en données brutes et à 2,2% hors alimentation, énergie et négoce, à comparer à des hausses annuelles de respectivement 1,7% et 2% en janvier.Le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans se tend pour atteindre un nouveau sommet annuel à 1,6350%.Le rendement du Bund allemand à 10 ans se dégrade de -0,333% vers -0,298%, celui de nos OAT de -0,096% vers -0,056% (+4Pts de base).Ce renforcement de la rémunération des bons du Trésor plombe les métaux précieux et notamment l'Or avec -1,3% vers 1.

700$/Oz et l'argent (-2,5% vers 25,5$/Oz).Du coté des valeurs, AXA indique qu'à l'issue d'un processus approfondi de préparation, son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Antoine Gosset-Grainville en qualité de président du conseil, à compter de la fin du mandat de Denis Duverne en avril 2022.Renault (+0,1%) annonce le succès de la cession de l'intégralité de sa participation dans Daimler (16,45 millions d'actions représentant 1,54% du capital) au prix de 69,50 euros par action, soit un montant total de plus de 1,14 milliard d'euros.EssilorLuxottica publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe ajusté en baisse de 59,3% à 788 millions d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel ajusté représentant 9,5% du chiffre d'affaires contre 16,2% en 2019.

Le titre M6 grimpe de près de 7%, un mouvement de hausse qui s'explique par des spéculations entourant un possible rachat du groupe de télévision français. 'Nous envisageons actuellement un certain nombre d'options concernant notre participation de contrôle dans le groupe français M6, avec l'idée de créer de la valeur pour nos actionnaires', explique RTL.D'après Les Echos, Vivendi, TF1, Xavier Niel et Daniel Kretinsky auraient ainsi fait valoir leur intérêt pour le groupe, tandis que le doute subsisterait encore sur le dépôt d'une offre par Altice, le groupe de Patrick Drahi, et l'italien Mediaset.UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur JCDecaux avec un objectif de cours ajusté de 14,5 à 15 euros, ce qui laisse un potentiel de baisse de 25% pour le titre du spécialiste français de la communication en extérieur.

UBS dégrade également sa recommandation sur Accor de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours rehaussé de 31,5 à 36,5 euros, une cible ne laissant plus qu'un potentiel de progression de 5% pour l'action de la chaine hôtelière française.Goldman Sachs augmente d'un euro son objectif de cours sur Renault à 41 euros et confirme sa notation Neutre.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.