Ouverture CAC40: peu de changement, stabilité sur l'obligataire

publié le 31/03/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute sans grand changement mercredi matin, l'attention des investisseurs se focalisant sur une flopée d'indicateurs, dont les chiffres très attendus de l'inflation en zone euro. L'indice CAC 40 est proche de l'équilibre à 6080Pts.

Les investisseurs semblent vouloir adopter une position prudente pour cette dernière séance du deuxième trimestre, qui est marquée notamment par la publication des dernières données sur l'inflation, dont la récente poussée a inquiété les marchés.Les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, soit une accélération après un taux annuel de +0,6% observé le mois précédent.

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France se montrent stables en volume en février 2021 en rythme séquentiel, après une chute de 4,9% en janvier (au lieu de -4,6% en estimation initiale), selon les données de l'Insee.Sur le marché obligataire, les rendements européens à long terme tendent à se stabiliser ce matin après leurs mouvements en montagnes russes des derniers jours.Le rendement du Bund allemand à 10 ans, souvent considéré comme l'emprunt de référence en Europe, s'établit à -0,29% tandis qu'aux Etats-Unis le taux de l'obligation souveraine remonte sensiblement, à 1,73%.

Les marchés seront par ailleurs très attentifs aux détails du programme d'infrastructures de 3.000 milliards de dollars que le président américain Joe Biden doit dévoiler dans la journée.'Toute la question est de savoir s'il présentera des mesures élargies (énergies vertes, technologie,...) et comment sera financé le plan (hausses d'impôts sur les entreprises et les ménages les plus riches,...)' s'interrogent ce matin les équipes de Danske Bank.Pour la banque danoise, le président américain devrait mettre en place un programme de l'ordre de 2.000 milliards de dollars sur huit ans, financé par un taux d'impôts sur les sociétés à 28%, et qui devrait inclure divers secteurs tels que les transports, les véhicules électriques, la fourniture d'eau, le haut-débit, l'électricité et les semi-conducteurs.

A Paris, Capgemini indique viser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +7% à +9% à taux de change constants entre 2020 et 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025.Casino annonce avoir mené avec succès son opération de refinancement lancée le 22 mars, pour un montant total de 1,525 milliard d'euros, dépassant donc le 1,225 milliard initialement visé en raison d'un fort intérêt des investisseurs.Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Eramet et relève son objectif de cours de 75 à 86 euros, notant que la valorisation du groupe minier et métallurgique en termes de VE/EBITDA ressort à 2,8 fois 2022 (contre 5,6 fois en moyenne sur 10 ans).