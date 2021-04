Fermeture CAC40: des records, mais où sont donc passés les acheteurs ?

publié le 19/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,15%) ne parvient pas à accrocher les 6.300 mais inscrit tout de même un nouveau record.Le CAC40 'GR' qui tutoyait les 17.600Pts vers 14H30 en termine à 17.556 (autre record absolu).Les volumes continuent de se contracter et apparaissent d'une rare indigence avec moins de 2MdsE échangés à 17H29 et seulement 2,65MdsE négociés à la clôture: ce marché parisien est absolument désert mais affiche une incroyable inertie haussière.

Le CAC 'PX1' domine les autres places européennes et notamment le DAX (-0,6%) ou l'Euro-Stoxx50 (-0,2% après un nouveau record à la marge ce midi vers 4.041Pts).Outre de nouveaux 'plus hauts' des actions, cette journée restera marquée par une remontée du rendement de nos OAT en territoire positif avec +2,5Pts à 0,015%.A Wall Street, la consolidation anticipée dès les 1ers échanges ce lundi matin se creuse un peu avec un S&P500 et un Dow Jones à -0,5% et un Nasdaq à -1,1%, ce qui semble mettre fin à une des plus longues séries de record en 15 jours (9 en 11 séances pour le S&P500).

La semaine sera marquée par une vague de résultats de sociétés et par les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Aux Etats-Unis comme en Europe, la saison des résultats va entrer dans le dur dans les jours qui viennent et monopoliser l'attention des investisseurs en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan.Après les banques américaines la semaine dernière, Coca-Cola (0,55$/titre contre 0,5$ attendu) vient de donner aujourd'hui le coup d'envoi des publications 'non-financières' aux Etats-Unis, avant que d'autres géants de la trempe d'IBM ce soir, de Johnson & Johnson et Procter & Gamble les imitent ces prochains jours.

Du côté des valeurs technologiques, les publications de Netflix et Intel seront particulièrement suivies par les investisseurs.La saison des résultats va également prendre son envol en Europe, où ASML et Ericsson dévoileront leurs résultats trimestriels en milieu de semaine.Jusqu'ici, les premières annonces de la saison des résultats, allant du géant du luxe français LVMH à la banque d'affaire américaine JPMorgan, se sont révélées plutôt encourageantes.L'agenda économique s'annonce en revanche relativement calme avec tout juste les indicateurs avancés du Conference Board et les ventes de logements neufs prévus aux Etats-Unis cette semaine.Les regards se tourneront surtout vers Francfort, où la BCE rendra jeudi sa décision de politique monétaire, avant la traditionnelle conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.

La plupart des observateurs s'attendent à une prolongation de la politique monétaire de l'institution, qui devrait réitérer à l'occasion sa détermination à maintenir des conditions financières favorables, sans apporter plus de précisions.Les analyses s'attendent néanmoins à ce que la banque centrale augmente ses rachats d'actifs d'ici à la fin de l'année.A Paris, Sopra-Steria s'impose en tête du SBF-120 avec +5,4%.Inversement Faurecia (-3,8% et lanterne rouge) a annoncé des ventes de 4 005 millions d'euros au premier trimestre 2021, en croissance de 8,9 % en données publiées. Les ventes ont augmenté de 12,2 % en croissance organique, avec une forte surperformance dans toutes les régions.La Commission européenne (CE) a approuvé aujourd'hui Sarclisa (isatuximab) de Sanofi en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone (association Kd), pour le traitement des adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ayant reçu un à trois traitements antérieurs.

' Il s'agit de la deuxième approbation de la CE concernant Sarclisa en association avec un traitement standard en moins de 12 mois ' indique le groupe.Oddo table sur un EBIT Ajusté de 594 ME pour Airbus (-0,5%) au 1er trimestre 2021 (contre 281 ME au 1er trimestre 2020) pour un CA de 10 264 ME, soit une marge de 5.8%. ' Ce plus que doublement de l'EBIT Ajusté par rapport au T1 2020 s'explique par des efforts structurels mais aussi par un phasage favorable. Sur Airbus Commercial, nous modélisons un EBIT Ajusté de 503 ME (vs 191 ME au T1 2020) ' indique le bureau d'analyses.Le titre présente un PER 2021 de 25 fois avec un rendement de près de 1%.Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.