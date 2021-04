Mi-séance CAC40: le rebond doit tout au secteur du luxe, chute pétrole

publié le 21/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris rebondit sans conviction au lendemain d'un sell-off de-2,1%, le CAC40 gagne entre +0,3% et +0,4% vers 6.190 (dopé par le secteur du luxe, sans lequel le CAC serait tout juste à l'équilibre) mais se montre incapable de 'tenir' au-dessus des 6.

200 points.Le marché parisien avait effacé hier la totalité de ses gains des quatre séances précédentes sous l'effet d'un retour soudain de l'aversion au risque.L'Euro-Stoxx50 grappille +0,4% alors que Francfort est en panne et s'effrite même de quelques fractions.'L'incertitude liée au Covid, aux variants et aux effets secondaires des vaccins a imprégné les marchés et s'est traduit par une sous-performance des secteurs cycliques comme les transports, les loisirs, les banques et les matières premières', explique le bureau d'études britannique Liberum.

De son côté, Wall Street a consolidé sans grande intensité mardi et s'en est mieux sortie que les places européennes: le Dow Jones a reculé de 0,7% et le Nasdaq ne cédait pas plus de 0,9% à la clôture.Les jours qui viennent seront marqués par une avalanche de résultats de sociétés, en Europe comme à Wall Street, et les investisseurs espèrent de bonnes nouvelles qui feront oublier ce petit accès de faiblesse.Sur le Vieux Continent, plusieurs poids-lourds de la cote dont ASML, Carrefour, Ericsson et Roche ont dévoilé leurs chiffres de premier trimestre ce matin.

Aux Etats-Unis, la journée figure parmi les plus actives de la saison des trimestriels, avec les publications entre autres de Halliburton, Verizon et Whirlpool.A noter également une seconde séance de repli pour le pétrole qui cède -1,8% à Londres vers 65,1$ (Brent). Hier soir, Netflix a annoncé un nombre d'abonnés payants supplémentaires au premier trimestre bien en deçà des attentes du marché, ce qui lui vaut une perte de plus de 8% dans les cotations électroniques à 1/2 de la réouverture de Wall-Street (attendue négative de -0,2%).La plateforme de vidéos en ligne a déclaré avoir gagné quatre millions d'abonnés payants supplémentaires dans le monde durant le trimestre, manquant largement son propre objectif qui s'établissait à six millionsCe déluge de résultats trimestriels devrait constituer un facteur déterminant de la tendance dans les prochains jours.

A Paris, Le chiffre d'affaires du Groupe Kering (+4% et nouveau record absolu à 653E) a augmenté de +25,8% en comparable à 3 890 ME au premier trimestre 2021. La progression s'établit à +5,5% à change constant par rapport au premier trimestre 2019. ' La hausse des ventes est particulièrement soutenue par le dynamisme exceptionnel de l'Asie Pacifique et de l'Amérique du Nord, respectivement en augmentation de +83% et de +46% ' souligne le groupe.Le chiffre d'affaires TTC de Carrefour (+4,5%) progresse de +4,2% en comparable (LFL) au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 18 564 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -6,7%, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'établit à -4,5%.Air France-KLM a procédé avec succès à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée en trois tranches de 1 milliard d'euros, pour un montant total de 3 milliards d'euros.

