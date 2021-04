Ouverture CAC40: en direction des 6300 après une vague de résultats

publié le 22/04/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris démarre en hausse jeudi matin dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques pour une séance qui s'annonce chargée avec une nouvelle salve de résultats trimestriels et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), très attendue par les marchés.

L'indice CAC 40 progresse de 0,8% à 6264 points.Le communiqué de la BCE, attendu pour 13h45, ne devrait annoncer aucun changement majeur, la banque centrale ayant sans doute l'intention de profiter de l'événement pour justifier le maintien de sa politique monétaire ultra-accommodante.Lors de sa conférence de presse, prévue à 14h30, la présidente de l'institution, Christine Lagarde, devrait une fois encore réitérer sa volonté de maintenir des conditions financières favorables au sein la zone euro.

En attendant la BCE, les investisseurs vont pouvoir se pencher sur une avalanche de résultats de sociétés, en espérant prendre connaissance de bonnes nouvelles susceptibles de faire monter les cours.Hermès, Pernod Ricard, Orange et Renault ont dévoilé leurs chiffres de premier trimestre en début de matinée.D'autres poids-lourds de la trempe d'AT&T, Mattel et SAP publieront également leurs résultats dans le courant de la journée.Le CAC 40 avait buté sur le seuil des 6300 points en début de semaine en raison du manque de catalyseurs à la hausse.

Le support intermédiaire des 6110 points, ex-résistance majeure de long terme de l'indice, avait toutefois constitué un premier seuil d'amortissement face à la soudaine correction du marché.Hier, la Bourse de New York avait réussi à déjouer les anticipations baissières en terminant la journée pratiquement aux plus hauts du jour.Au terme des échanges, le Dow Jones et le S&P 500 gagnaient 0,9% tandis que le Nasdaq reprenait 1,1%.La séance d'aujourd'hui sera animée par la publication aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage, des ventes de logements anciens et des indicateurs avancés du Conference Board.

Sur le front du pétrole, le WTI aligne une nouvelle séance de repli et cède 0,7% supplémentaire à 60,9 dollars sur la crainte de voir l'Inde confiner une partie de son économie.Sur le marché des changes, l'euro attend la BCE sans bouger autour de 1,20 dollar.A Paris, Le chiffre d'affaires du Groupe Renault atteint 10 015 millions d'euros (-1,1 %) au 1er trimestre 2021. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires aurait été en hausse de 4,4 %.Le chiffre d'affaires d'Orange est en croissance de +0,5% à 10 315 ME au 1er trimestre 2021. ' Il a profité du rebond des ventes d'équipements et à l'excellente performance des services fixes haut débit et IT et intégration ' indique le groupe.

Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard s'élève à 6 941 ME pour les 9 premiers mois de l'exercice 2020/21, en hausse interne de +1,7%. Le chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre de l'exercice 2020/21 s'inscrit à 1 955 ME, en croissance interne de +19,1% (+12,6% en facial).Hermès a annoncé ce matin un chiffre d'affaires consolidé de 2 084 ME au premier trimestre 2021 (+44 % à taux de change constants et +38 % à taux de change courants). Le groupe a profité des performances de l'Asie et du Japon, de la reprise de l'Amérique et à la bonne résistance de l'Europe. La croissance en données comparables par rapport au premier trimestre 2019 est de 33 %.