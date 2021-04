Pré-ouverture Wall Street salue les résultats, le PIB accueilli sans émotion

publié le 29/04/2021

PARIS (Reuters) - Wall Street monte jeudi dans les premiers échanges, portée davantage par les bons résultats publiés par Apple et Facebook que par l'annonce d'une croissance spectaculaire de l'économie américaine au premier trimestre.

L'indice Dow Jones gagne 123,11 points, soit 0,36%, à 33.943,49 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,67% à 4.211,33 points après quelques minutes d'échanges, après un plus haut historique à 4.218,78.

Le Nasdaq Composite prenait pour sa part 1,1% à 14.206,85 points à l'ouverture, un record de plus pour cet indice à forte composante technologique.

Les contrats à terme ont à peine réagi à l'annonce, une heure avant l'ouverture, d'une accélération de la croissance de l'économie américaine au premier trimestre grâce à un soutien budgétaire massif aux ménages et aux entreprises.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 6,4% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, montre la première estimation publiée par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une croissance légèrement inférieure, à 6,1%, après 4,3% au dernier trimestre 2020.

L'annonce d'une diminution des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, à 553.000 contre 566.000 (révisé) la semaine précédente, au plus bas depuis plus d'un an, n'a pas eu beaucoup d'effet non plus.

Rassurés par les annonces de la Réserve fédérale, qui a jugé mercredi qu'il était prématuré d'aborder une inflexion de sa politique monétaire extrêmement accommodante, les investisseurs se concentrent sur les comptes des entreprises, qui se montrent dans l'ensemble à la hauteur d'attentes pourtant élevées.

Apple prend ainsi 1,32% dans les premiers échanges après avoir fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels nettement supérieurs aux attentes de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars sur fond d'engouement pour les iPhone compatibles 5G.

Facebook bondit pour sa part de 5,86% après avoir publié lui aussi des résultats meilleurs qu'attendu.

Contre la tendance, Ford chute de 7,36% après avoir prévenu que la pénurie de semi-conducteurs pourrait réduire sa production de moitié au deuxième trimestre.

(Patrick Vignal, édité parMarc Angrand)