Mi-séance CAC40: un scénario correctif prend forme,la nervosité grimpe

publié le 11/05/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit sa forte baisse qui s'est soldé par un 'gap' baissière dès ce mardi matin.Le décrochage des valeurs technologiques s'amplifie, le Nasdaq (-2,55% lundi) casse d'importants supports et matérialise une figure de retournement qui présente un taux de fiabilité très élevé.

Wall Street se retrouve conforté à un potentiel scénario correctif présentant de nombreux point communs avec fin février 2020, avec des niveaux de surévaluation bien plus extrêmes: les indices US sont anticipés en repli de 0,8% supplémentaires au minimum (Tesla perd 8% en préouverture ce mardi) et le 'VIX' fait un bond de +10%.

Le marché parisien était parvenu hier à inscrire de nouveaux records de plus de 20 ans, avant de finir la journée autour de l'équilibre malgré la lourdeur des places américaines.L'Euro-Stoxx50 s'expose à un double-top qui prend forme avec une chute de -2,5% vers 3.920.Les avis divergent au sujet de l'imminence de la menace d'une résurgence de l'inflation, qui pourrait conduire la Fed à revoir sa politique monétaire ultra-accommodante.

Les sociétés de la haute technologie, souvent tributaires de financements extérieurs, sont considérées comme les principales victimes d'un cycle de resserrement monétaire qui viendrait renchérir le coût du crédit.Quoiqu'il en soit, les actions de la zone euro sont jugées moins exposées au 'reflation trade' en cours, ce qui pourrait les amener à continuer à surperformer.'Beaucoup de bonnes nouvelles économiques semblent avoir déjà été intégrées aux Etats-Unis, mais c'est moins le cas dans la zone euro', expliquent les analystes de Capital Economics.

Le début de la séance a été ponctuée par de l'indice ZEW mesurant le moral des investisseurs allemands : il remonte de 13,7 points ce mois-ci pour s'établir à +84,4 points en mai, soit son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie et même depuis février 2000.'Le ralentissement de la troisième vague de Covid-19 a rendu les experts financiers encore plus optimistes', réagit Achim Wambach, le président de l'institut, qui pointe aussi l'amélioration de l'indice évaluant la situation actuelle, de 8,7 points pour atteindre -40,1.Il faudra en revanche attendre demain pour prendre connaissance des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient déterminer la tendance lors des jours qui viennent.

A Paris, Renault ferme la marche avec -6,6% (support des 33E menacé) et ST-Micro chute de -4% dans le sillage du 'SOXX' aux Etats Unis.Alstom (-2,5%) publie un résultat net ajusté (des activités poursuivies, part du groupe) en baisse de 34% à 301 millions d'euros au titre de l'exercice 2020-21, et une marge opérationnelle ajustée de 7,3% (8% sur le périmètre historique), contre 7,7% en 2019-20. Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transports a augmenté de 7% à 8,8 milliards d'euros (-4% en organique) pour des commandes de 9,1 milliards.Sur la base des résultats annuels d'Alstom (dont il détenait 3,12% du capital à fin avril), Bouygues indique que la contribution d'Alstom à son résultat net du premier trimestre 2021 se monte à 120 millions d'euros, à comparer à 35 millions un an auparavant.

Capgemini annonce avoir signé un contrat d'une durée de cinq ans avec le constructeur aéronautique Airbus pour l'accompagner dans la refonte de son poste de travail collaboratif au niveau mondial (méthodes et outils de travail).Pierre & Vacances annonce avoir accepté une offre ferme de financement de la part de certains de ses partenaires bancaires existants, porteurs d'EuroPP 2022 et 2025, et porteurs d'Ornane pour un montant global maximum, en principal, de 300 millions d'euros.