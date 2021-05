Ouverture CAC40: en légère hausse après les indices PMI

publié le 21/05/2021

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une hausse de 1,3% à 6343 points, le CAC40 débute la séance en légère hausse de l'ordre de 0,2% à 6356Pts après les estimations 'flash' des indices PMI composites en Europe ce matin, puis aux Etats-Unis cet après-midi.Ces indicateurs permettront de jauger les conditions d'activité des secteurs privés dans les pays concernés, et leurs perspectives de redressement sur fond d'assouplissement des mesures sanitaires.

Se redressant de 51,6 en avril à 57 en mai, l'indice flash composite de l'activité globale en France -calculé par IHS Markit- signale la plus forte expansion de l'activité depuis juillet 2020, ainsi que la deuxième plus forte expansion depuis février 2018.Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit s'est redressé de 53,8 en avril à 56,9 en mai dans la zone euro, atteignant son plus haut niveau depuis février 2018 et signalant une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la zone euro.

'De plus en plus d'États fédérés assouplissent les restrictions liées au coronavirus. À partir de fin juin, un certificat de vaccination numérique devrait faciliter les déplacements au sein de l'UE', note ainsi Commerzbank au sujet de l'Allemagne.Dans l'actualité des valeurs, Saint-Gobain a annoncé jeudi soir avoir signé un accord pour l'acquisition de Chryso, acteur mondial sur le marché de la chimie de la construction, pour une valeur d'entreprise de 1,02 milliard d'euros.Vallourec a publié une perte nette part du groupe de 93 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2021, pour un chiffre d'affaires en baisse de 18% à 702 millions (-5% à taux de change constants).

Derichebourg a dévoilé un résultat net plus que triplé à 73,6 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, pour un chiffre d'affaires de 1,65 milliard, en hausse de 26,7% par rapport à la même période un an plus tôt.Colas publie un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre 2021, soit une progression de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans ce contexte, Colas enregistre un résultat net part du groupe de -227 ME, contre -300 ME douze mois plus tôt.