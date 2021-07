Mi-séance CAC40: lourdeur persistante malgré la nette détente des taux

publié le 07/07/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reperd ses (maigres) gains initiaux (+0,4%): le CAC40 cède même 0,1% -à tout juste 6.500Pts- et cela contraste fortement avec la bourse de Francfort qui reprend +1% (ce qui dope l'Euro-Stoxx50 qui affiche +0,4%).Les investisseurs affichent donc des niveaux de confiance contrastés à quelques heures de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale en début soirée.

Plombé par la lourdeur de Wall Street, le marché parisien avait fini en repli de 0,9% hier, tout en réussissant à préserver le seuil des 6500 points.Les variations devraient s'avérer plus limitées aujourd'hui dans l'attente de la parution des 'minutes' du FOMC, qui devraient fournir des indications quant au calendrier du resserrement monétaire envisagé par la Fed.Le document devrait permettre d'en savoir plus sur l'évolution des débats au sein du comité stratégique de l'institution.

Les observateurs espèrent que ces 'minutes' leur apporteront des éléments nouveaux sur l'évolution possible des rachats d'actifs de la banque centrale, voire sur la perspective d'un éventuel 'tapering'.Les marchés regarderont notamment si les minutes s'appuient toujours sur le scénario d'une remontée 'transitoire' de l'inflation qui ne justifierait pas de mesures d'ajustement dans l'immédiat.En attendant, beaucoup d'investisseurs préfèrent se réfugier sur des actifs dits 'sans risque', comme les bons du Trésor américain à 10 ans, dont le rendement s'est effondré en quelques heures de 1,45% vers 1,35% avant de basculer brièvement sous 1,300% en début d'après-midi- au plus bas depuis 3 mois.

Nos OAT affichent désormais un rendement de 0,03% (-3,2Pts de base) et se rapprochent d'un retour en territoire négatif.Sur le marché énergétique, les prix du pétrole se stabilisent après les montagnes russes des dernières séances dues aux dissensions apparues au sein de l'OPEP+.Le Brent évolue autour des 75 dollars le baril ce matin tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) navigue autour des 73,5 dollars, loin des 77 dollars atteints en début de semaine (et mardi matin).Autre signe de prudence de la part des investisseurs, le billet vert s'affaiblit face à la monnaie européenne pour coter autour de 1,1825 euro.A Paris, L'objectif d'EBITDA du Groupe EDF pour l'année 2021 est révisé à la hausse à plus de 17,7 milliards d'euros, contre plus de 17 milliards d'euros précédemment.

Cette révision à la hausse fait suite à la nouvelle estimation de production nucléaire en France. EDF rehausse son estimation de production nucléaire pour l'ensemble de l'année 2021 de 330 TWh - 360 TWh à 345 TWh - 365 TWh.Antoine Frerot a annoncé à son audition à l'Assemblée nationale que Veolia souhaiterait réaliser une augmentation de capital de 2,5 MdsE pendant l'automne prochain. Cette opération serait réalisée pour le rachat de la majorité des actifs de Suez. Antoine Frerot a également précisé que la prise de contrôle de Suez serait réalisée en novembre ou décembre rapporte ce matin Aurel BGC.Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi que six de ses centres européens allaient passer à partir du mois de septembre sous la bannière 'Westfield'. Il s'agit des centres commerciaux de La Part-Dieu à Lyon, de La Maquinista et de Glories à Barcelone, des Donau Zentrum et Shopping City Sud de Vienne, et du CentrO d'Oberhausen (Allemagne).

Invest Securities confirme son opinion neutre sur le titre Alstom après cette mauvaise surprise sur la perspective d'un FCF négatif qui obscurcit la visibilité à court terme tant que le 1er semestre ne sera pas publié. L'analyste abaisse sur BNA 2022/2023/2024e de respectivement -11,4%/-10,4%/-9,1% et son objectif de cours perd -4,2E, passant à 40,2E (contre 44,4E).