Mi-séance CAC40: accroche les 6700, le CAC 'GR' les 19000, +0,1% hebdo

publié le 10/09/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris grappille 0,2% et tente de s'accrocher aux 6.700 pour finir la semaine (le CAC 'GR' tutoyant les 19.000) sur un gain symbolique de +0,1%. L'annonce de la Banque centrale européenne (BCE) du maintien de sa politique monétaire accommodante avec un 'recalibrage' (et non un 'tapering' de son PEPP d'ici mars 2022) a rassuré, et occasionné une nette détente des taux longs avec des OAT repassés en 48H de +0,025% à -0,025% (et -0,04% jeudi).

Après cette conférence de presse qui constituait le point d'orgue de la semaine sur la planète finance, les opérateurs de marché pourront retourner aujourd'hui à la classique analyse des indicateurs économiques : plusieurs statistiques de premier plan figuraient d'ailleurs à l'ordre du jour. Ainsi, selon Destatis, l'inflation a encore progressé en Allemagne le mois dernier, atteignant son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans à +3,9% en rythme annuel, et à comparer à +3,8% en juillet.

Aux Etats-Unis, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,7% en 'séquentiel' selon le Département du Travail et de 0,3% en donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce).Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en août à 8,3% en données brutes et à 6,3% en donnée 'Core', en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 7,8% et 6,1% observée en juillet.Malgré ces chiffres impressionnant, le Dow Jones et le S&P 500 devraient rouvrir en hausse de 0,3 à 0,4% et effacer leurs pertes de la veille.

Wall Street risque ce cependant de plafonner sous les récents sommets: les indices US ont pris beaucoup d'avance sur l'Europe depuis juillet, ce qui signifie qu'un rééquilibrage pourrait maintenant s'opérer puisque la BCE vient d'offrir un peu de visibilité et d'optimisme sur la croissance.Dans l'actualité des valeurs tricolores, on apprend que Nexans a entamé des négociations exclusives avec un promoteur de premier plan en vue de la fourniture et de la pose de câbles d'exportation terrestres et marins destinés à un grand parc éolien offshore au Royaume-Uni.Eurofins Scientific fait part de la décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris de l'intégrer dans l'indice CAC 40, décision qui prendra effet le vendredi 17 septembre, après la clôture des marchés, et qui se fera au détriment d'Atos.

La Compagnie des Alpes annonce la conclusion d'un accord avec Eurostar en vue de relancer le service ferroviaire direct de Londres-Saint Pancras vers la Vallée de la Tarentaise, dont la Compagnie assumera le financement, pour la saison de ski 2021-22.Enfin, Savencia Fromage & Dairy publie un résultat net part du groupe de 67 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 27 millions un an auparavant. Son chiffre d'affaires s'établit à 2,68 milliards d'euros, soit une progression de 11%, dont 9,4% en organique.