Fermeture CAC40: termine au zénith dans un contexte de hausse générale

publié le 05/10/2021

(CercleFinance.com) - C'était vraiment une de ces journées magiques où tout monte (les actions, les taux, le pétrole, le Dollar...) et qui se finit de surcroît au zénith, ce qui est doublement bon signe (retour de l'appétit pour le risque, positions conservées pour le lendemain).

La Bourse de Paris a amplifié inexorablement ses gains au fil des heures : l'indice CAC 40 gagne +1,5% à 6.576 avec environ 3,5Mds échangés (ce qui n'est pas énorme vu les +100Pts repris ce mardi).L'Euro-Stoxx50 avance de +1,7% à 4.065Pts, dans le sillage du Dow Jones (+1,2%) et du S&P500 (+1,3%).

La vague d'achats à bon compte profite également au Nasdaq Composite (qui a chuté de plus de 2,1% lundi soir) mais +1,3%, cela reste encore modeste.Facebook qui perdait près de 5% lundi soir suite à une gigantesque panne ayant également affecté ses filiales Instagram et WhatsApp reprend +2% (c'est le titre le plus 'travaillé' ce mardi) malgré le témoignage accablant sur l'opacité du groupe par une lanceuse d'alerte.

Les investisseurs ont complètement fait l'impasse sur les difficultés du géant de l'immobilier Evergrande -et désormais d'un de ses concurrent dénommé 'Fantasia' qui vient de faire défaut sur sa dette- et le rationnement de l'électricité qui menace la croissance chinoise.Côté FED, Charles Evans (FED de Chicago) vient de déclarer que le 'tapering' (extinction progressive du 'QE' de 120Mds$/mois) pourrait être achevé mi-2022, voire au plus tard au 3ème trimestre 2022.

Côté chiffres, l'activité du secteur américain des 'services' a enregistré une croissance plus forte que prévu au mois de septembre (61,9, contre 61,7 en août), a annoncé mardi l'Institute for Supply Management (ISM).Malgré cette bonne surprise, Anthony Nieves, l'auteur de l'enquête pour l'ISM, souligne que 'les difficultés en cours touchant les ressources en main d'oeuvre, la logistique et les matières premières pénalisent la continuité de l'offre'.Cet ISM étant plus vigoureux qu'attendu, les T-Bonds se retendent de +5Pts vers 1,53000% ce soir.

Un autre indice PMI manufacturier publié ce mardi, celui d'IHS Markit, ressort d'ailleurs en légère hausse, à 54,9 en version définitive pour le mois de septembre contre 55,1 en août et 54,4 en première estimation.Le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé davantage que prévu en août, la vigueur du dollar ayant semble-t-il renforcé les importations, notamment pharmaceutiques et industrielles.Selon les chiffres dévoilés mardi par le Département du Commerce, le déficit commercial a augmenté de 4,2% pour s'établir à 73,3Mds$, contre 70,3Mds$ au mois de juillet, alors que le consensus visait -70,6Mds$Selon ce rapport, les importations ont augmenté de 1,4% à 287 milliards de dollars tandis que les exportations, affectées par le renchérissement du dollar, ont progressé de 0,5% à 213,7 milliards de dollars.

Le marché avait pris connaissance ce matin des indices PMI européens d'IHS Markit mesurant l'activité dans le secteur des services.La croissance dans le secteur des services de la zone euro a connu un nouvel affaiblissement au mois de septembre, les difficultés d'approvisionnement ayant notamment pesé sur l'activité. Les résultats définitifs de l'enquête menée par le cabinet IHS Markit auprès des directeurs d'achats fait ressortir un indice PMI final de l'activité dans le secteur de 56,4 le mois dernier, contre 59 en août.Pour le moment, les intervenants se comportent comme s'ils anticipaient une forte hausse de taux conjuguée à un ralentissement économique qui déjouerait les pronostics.La tendance est également plombée par la remontée des prix de l'énergie, avec un baril de Brent (+1,6%) qui pulvérise un nouveau record annuel à 82,6$.

Pour mémoire, le point d'orgue de la semaine sera la publication, vendredi, des chiffres américains de l'emploi, dont la teneur pourrait inciter la Fed à confirmer ou infirmer le calendrier de son resserrement monétaire.Du côté des valeurs, les bancaires dominent largement le classement avec Crédit Agricole +5,8% (début d'une campagne de rachats de titres de 0,5MdsE), BNP-Paribas +4,6%, Sté Générale +4,3% (Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 38E)... bien que la hausse des rendements sur les OAT ou les Bunds soit loin d'être spectaculaire avec +1Pt de base symbolique (les T-Bonds US affichent +2Pts à 1,500%, ce n'est pas une 'flambée').BIC ferme la marché au sein du SBF-120 avec -6,5% vers 48E alors que Goldman Sachs aurait cédé plus de 2Mns de titres.Michelin a annoncé le renouvellement pour quatre ans de ses deux principaux gérants, le président du groupe Florent Menegaux et le directeur financier Yves Chapot.

Pour mémoire, Florent Menegaux avait été nommé président du manufacturier en 2019.Accor a finalisé sa joint-venture avec Ennismore. Détenue par Accor et par le fondateur d'Ennismore Sharan Pasricha, la nouvelle entité gardera le nom d'Ennismore. Au total, Ennismore compte 87 enseignes en exploitation (141 en développement) et plus de 150 restaurants et bars.Sirius TV, une marque de Smart Digital International, le deuxième opérateur DTH en Malaisie, a signé un contrat pluriannuel avec SES, pour fournir un nouveau bouquet de chaînes de télévision par satellite en Malaisie. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.