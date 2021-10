Mi-séance CAC40: de bonne chances de surmonter la résistance des 6.765

publié le 26/10/2021

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (+0,8%) s'attaque résolument à la résistance des 6.765/6770 points, revigorée par les records battus la veille par 2 des principaux indices états-uniens. Ainsi, le Dow Jones et le S&P 500 ont signé de nouveaux records tandis que le Nasdaq (+0.

9%) a profité de la forme olympique de Tesla (+12.6%) dont la valorisation boursière a explosé de 120Mds$ suite à l'annonce d'un projet d'acquisition de Tesla 'Model-3' d'un montant de 4Mds$ (soit un gain en capital de 30 fois le montant du contrat !). Ces bonnes performances feraient presque passer au second plan le prix du baril de WTI, à son plus haut depuis 2014 et le Brent est en train d'égaler son record de 7 ans, à 86,4$.

' Toutefois, l'Arabie saoudite a déclaré qu'il ne fallait pas considérer comme acquise la flambée des prix du pétrole, que la demande pouvait à nouveau souffrir de la pandémie de Covid-19, confirmant la volonté des pays producteurs d'ouvrir davantage les vannes ', note-t-on chez Kiplink.L'agenda macroéconomique s'annonce relativement maigre ce mardi puisque les seuls indicateurs du jour proviendront des Etats-Unis, où seront publiées dans l'après-midi les ventes de logements neufs puis l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Dans l'attente, les T-Bonds US se détendent très légèrement de -0,8Pt à 1,627%, même écart pour nos OAT à 0,214%. Les investisseurs devront probablement attendre la réunion de la BCE prévue jeudi ou la parution des chiffres de l'inflation en zone euro programmée pour vendredi pour voir une tendance de fond se dessiner. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Thales présente un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 de 11,22 milliards d'euros, en hausse de 6,2% en organique (+5,7% au total), malgré des activités aéronautique civile et biométrie toujours marquées par les restrictions de déplacement.

Orange (-2,5%) affiche un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en baisse de 0,4% sur un an à base comparable (-0,7% au total), léger recul qui s'explique essentiellement par les moindres cofinancements du réseau fibre reçus en France.TotalEnergies a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique aux Etats-Unis en vue de construire une unité de recyclage chimique au Texas. Dans le cadre de cet accord conclu avec Plastic Energy et Freepoint Eco-Systems, les partenaires prévoient de transformer des déchets plastiques en une matière première recyclée via un procédé breveté par Plastic Energy.

Enfin, Vallourec (+4,5%) annonce avoir signé un important contrat-cadre d'une durée de 10 ans avec Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), filiale d'ExxonMobil et opératrice du bloc majeur Stabroek, pour la fourniture de produits linepipe au Guyana.Maison du Monde exploser de 25% après avoir annoncé un plan de rachat de titre de 50MnsE, soit 5% du capital et une baisse de participation dans une joint venture américaine (Modani), de 70 à 15%.