Fermeture CAC40: pas de 10ème hausse, W-Street contrarie le 'bull run'

publié le 09/11/2021

(CercleFinance.com) - Petit revirement baissier à Paris : le CAC40 consolide de -0,06% à 7.043 après avoir inscrit 6 records absolus consécutifs, dont celui de ce 9/11 à 7.079,5.Il convient de souligner que CAC 'GR' à bien inscrit son 7ème record consécutif ce mardi, à 20.

100 (il passe la barre des +30% de gain annuel).Le CAC40 semblait bien parti pour la 10ème hausse d'affilée mais il repasse dans le rouge à 1/4H de la clôture officielle.Wall Street n'a pas apporté le soutien espéré depuis le début de la matinée : passés les 1ers échanges et des gains marginaux de +0,2%, les indices US se sont orientés à la baisse et les 3 principaux se replient de -0,6% à -0,7% en moyenne.

Le Nasdaq (-0,4%, rien d'irrattrapable) aidé par des taux en repli, pourrait aligner sa 12ème séance de hausse consécutive, sur fond de nouvelles favorables en provenance de Washington.'Les perspectives de dépenses budgétaires supplémentaires ont soutenu le sentiment, la Chambre des représentants des États-Unis ayant adopté vendredi soir le projet de loi très attendu sur les infrastructures de 1.200 milliards de dollars', souligne en effet Wells Fargo.

Au chapitre des statistiques, ont été publié ce matin les balances commerciales française et allemande pour septembre.La balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de 6,78 milliards d'euros au titre de septembre 2021, à comparer à un déficit de 6,65 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.Notons également que le Fonds monétaire international (FMI) a relevé sa prévision de croissance de notre produit intérieur brut (PIB) pour cette année, à 6,75% contre 6,3% précédemment mais le FMI abaisse légèrement sa prévision de croissance française pour 2022, à 3,7% contre 3,9% auparavant.

Outre-Atlantique, selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en octobre par rapport au mois précédent, progression globalement conforme au consensus, dont une hausse de 0,4% hors alimentation, énergie et négoce.Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en octobre à 8,6% en données brutes et à 6,2% hors alimentation, énergie et négoce, après des hausses annuelles de respectivement 8,6% et 5,9% au mois de septembre.A noter une nette détente des taux de -5,3Pts sur les T-Bonds vers 1,445%, le palier des 1,4600% étant de nouveau enfoncé.Nos OAT se détendent également de -4Pts à 0,053%, le Dollar recule légèrement vers 1,1590/E.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, le luxe fait de nouveau la course en tête (Kering +2,6%) mais c'est Renault qui prend la pole position avec +3,8%.La société d'investissement Eurazeo revendique à fin septembre 2021, des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 44% sur 12 mois à 27 milliards d'euros, dont des capitaux permanents (ANR) pour 7,8 milliards.Carrefour (+2,9%) affiche pour ambition de tripler sa GMV e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros, et que le digital contribue pour 600 millions d'euros additionnels au résultat opérationnel courant en 2026 par rapport à 2021.A l'occasion de sa journée investisseurs, Maisons du Monde indique viser des ventes entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros en 2025, une marge d'EBIT d'environ 11%, et environs 350 millions d'euros de free cash-flow cumulé sur la période 2022-25.

Veolia annonce avoir procédé avec succès à l'émission de 500 millions d'euros d'obligations hybrides, émission dont les produits serviront aux besoins de financement généraux du groupe. Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.