Mi-séance CAC40: +0,4%, record absolu et 6ème semaine hausse d'affilée

publié le 12/11/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris avait débuté la séance sans direction mais les acheteurs ont pris la main et le CAC (+0,4% désormais) n'a pas tardé à inscrire un nouveau record absolu à 7.097 tandis que le CAC40 'GR' inscrivait un nouveau zénith à 20.

170Pts et semble bien parti pour un 9ème record de clôture en 10 séances... mais surtout, une 6ème semaine de hausse consécutive se profile.Les inquiétudes relatives à la résurgence de la pandémie aux Pays Bas, au Danemark, Autriche et Allemagne impactent peu la tendance.

Le DAX inscrit d'ailleurs un nouveau record à 16.123 alors qu'en Allemagne, les mesures sanitaires sont susceptibles de se durcir notablement au cours de la prochaine semaine, prévient ainsi Commerzbank, qui pointe des discussions sur des restrictions plus fortes pour les non-vaccinés dans les espaces de loisirs et de travail (alors que les double-vaccinés représentent 40 à 50% des cas de contamination, d'où la pression en faveur d'une 3ème dose).

'Le RKI conseille aussi d'annuler ou d'éviter les grands évènements, si possible. La tenue comme prévu des fêtes de carnavals et des marchés de Noël semble de plus en plus incertaine', poursuit la banque allemande.Au chapitre des statistiques, on a pris connaissance de la production industrielle dans la zone euro pour septembre. On prendra connaissance par la suite de l'indice UMich de confiance du consommateur américain.La production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en septembre 2021, par rapport à août 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les indices US sont anticipés en légère hausse (0,2%) alors que les taux longs se détendent légèrement de -1,5Pt vers 1,553%.En Europe, détente également de -4Pts sur nos OAT vers 0,09%, ce qui entretient un contexte favorable en faveur des actions.Sur le front des valeurs, EDF ne demandera plus la coupure d'électricité pour ses clients particuliers en situation d'impayés tout au long de l'année. Cette mesure, qui prendra effet le 1er avril 2022, s'appliquera dans tous les cas, sauf s'il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l'alimentation électrique du logement précise le groupe.Richemont bondit de plus de 8% à Zurich après la publication, au titre de son premier semestre comptable, d'un résultat net presque multiplié par huit à 1,25 milliard d'euros (+686%) avec une marge opérationnelle de 21,9%, à comparer à 8,3% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du groupe de luxe helvétique a progressé de 63% (+65% à taux de change constants) à 8,91 milliards d'euros.Le titre Kering progresse de +2% dans son sillage mais le PDG de Richemont a exclu toute fusion (suggérée par des actionnaires activistes) avec le propriétaire de Gucci.GenSight Biologics annonce que des résultats cliniques des thérapies géniques LUMEVOQ et GS030 seront présentés lors du 125ème Congrès Annuel de l'American Academy of Ophthalmology (AAO), du 12 au 15 novembre.Dans le cadre du son contrat d'émission d'OCABSA conclu avec Global Corporate Finance Opportunities 11, le 16 avril dernier, Europlasma annonce avoir procédé au tirage de trois tranches de 100 OCA chacune, pour trois millions d'euros.