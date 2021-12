Pré-clôture CAC40: soulagement à WStreet +T-Bonds après CPI Core à +4,9%

publié le 10/12/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris n'a pu se maintenir au-delà des 7.000 très longtemps après la publication du 'CPI' et consolide de -0,25% vers 6.990... ce qui valide tout de même près de +3,5% en 'hebdo'.A Wall Street la hausse se confirme 2 heures après la publication du 'CPI' qui ressort donc conforme aux attentes, voir marque une petite inflexion de la dynamique sous-jacente.

L'E-Stoxx50 retrouve l'équilibre après avoir affiché +0,2% dans le sillage de Wall Street où plus de 80% de valeurs évoluent en hausse avec un S&P500 (+0,5%) qui flirte avec la zone record des 4.700, un Dow Jones à +0,3%, un Nasdaq à +1% (Oracle s'envole de +13%, dopé par ses activités 'cloud').La publication très attendue des chiffres de l'inflation américaine s'avère donc un 'non événement' et le 'S&P' est bien parti pour enregistrer sa meilleure semaine boursière de l'année, depuis mi-février.

Les prix à la consommation (CPI) pour le mois de novembre grimpent de +0,8%, soit +6,8% en rythme annuel (le score le plus élevé depuis 1982)... mais c'était pire en octobre avec +0,9%.Hors énergie et alimentation, la hausse 'séquentielle' atteint +0,5%, ce qui est conforme aux anticipation: le 'core CPI' ralentit également après +0,6% en octobre et reste ainsi ancré sous la barre symbolique des 5%. La récente décrue des prix de l'énergie ne devrait être reflétée que dans l'indice de l'inflation de décembre, selon les experts, qui ne pronostiquent pas de pic inflationniste avant le milieu de l'année prochaine.

Selon les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, la banque centrale a prévu de discuter quoiqu'il advienne du calendrier du 'tapering' lors de sa réunion prévue la semaine prochaine.Les chiffres des prix à la consommation sont donc susceptibles de faire réagir le dollar et les rendements obligataires.En attendant, les marchés obligataires américains retrouvent quelques couleurs avec une nette détente des Treasuries à 10 ans, dont le taux est retombé jeudi vers 1,4740%, très loin du plus haut annuel de 1,7650%, et par rapport à jeudi soir, les T-Bonds effacent près de 4Pts de base.Le dollar s'effrite de -0,1% vers 1,1290 à 4 séances d'un probable durcissement de la politique monétaire aux Etats-Unis.

Dans l'actualité des valeurs françaises, Sanofi prend la tête du CAC40 avec +3% vers 86,6E.bioMérieux (+2,6%) fait part d'un relèvement de ses perspectives 2021, en raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre, tout en rappelant que 'cette performance exceptionnelle en 2021 ne peut être extrapolée aux années futures'.L'action TechnipFMC s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris, le groupe parapétrolier ayant signé un contrat de quatre ans avec la compagnie brésilienne Petrobras.Saint-Gobain annonce avoir vendu, dans le cadre de sa stratégie d'optimisation de son portefeuille, son activité régionale de transformation de verre Glassolutions au Danemark au fabricant de verre allemand Semcoglas Holding GmbH.

