Ouverture CAC40: enfonce les 7000Pts après l'Ifo et l'inflation Euro

publié le 17/12/2021

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli vendredi matin, paraissant vouloir finir tranquillement une semaine marquée par la confirmation du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. L'indice CAC40 se replie de 0,7% à 6955 points.

Comme prévu, la Fed a annoncé mercredi une accélération de la réduction de ses rachats d'actifs, tout en ajoutant qu'elle prévoyait au moins trois hausses de taux l'an prochain.De ce côté-ci de l'Atlantique, la Banque d'Angleterre a relevé hier son principal taux directeur, tandis que la BCE a décidé d'augmenter temporairement ses rachats d'actifs avec pour but un retrait en douceur de son programme d'urgence d'achat de dettes.

L'obstacle des banques centrales désormais passé, les investisseurs vont se remettre à la recherche d'éléments susceptibles de leur indiquer la direction à suivre alors qu'une nouvelle année boursière approche.Beaucoup d'opérateurs se demandent si l'inflation constitue une véritable menace ou si les prix devraient se modérer d'eux-mêmes l'an prochain, ce qui signifie qu'un relèvement trop précoce des taux d'intérêt risquerait de brider la reprise.

Le marché n'a pas été surpris par les annonces de la Fed, mais la Bourse de New York a fini en baisse hier, l'incertitude demeurant sur un certain nombre de sujets, front sanitaire en premier chef.La séance d'aujourd'hui sera dominée par l'expiration de nombreux 'futures' et contrats d'options, une conjonction surnommée 'quatre sorcières' qui constitue habituellement une source de volatilité.Après une entame de semaine décevante, certains observateurs espèrent que cette journée marquera enfin le coup d'envoi de la tradition des 'habillages de bilans' qui porte les places boursières en fin d'année.

Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des prix à la consommation en zone euro et de l'indice Ifo en Allemagne.L'inflation a atteint 4,9% en zone euro au mois de novembre selon Eurostat, ce qui confirme les premières estimations dévoilées au début du mois. D'un mois sur l'autre, c'est-à-dire par rapport à octobre, les prix à la consommation dans les 19 pays partageant la monnaie unique s'inscrivent en hausse de 0,4%.L'indice du climat des affaires en Allemagne -calculé par l'institut Ifo - est passé de 96,6 points en novembre à 94,7 points en décembre, traduisant ainsi un 'assombrissement du sentiment des entreprises allemandes pour Noël'.

Aucun indicateur majeur n'est en revanche attendu du côté de Wall Street aujourd'hui.Du coté des valeurs, Air France-KLM a annoncé une commande ferme de 100 appareils de la famille Airbus A320neo, assortie de droits d'acquisition pour 60 de plus, pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas et de Transavia France. La commande porte sur des A320neo et A321neo.Alstom et Transdev ont lancé à Crespin (Hauts-de-France) la mise en oeuvre du contrat portant sur la fourniture de 16 trains de 8 voitures destinés à la ligne Marseille-Toulon-Nice, que Transdev exploitera à l'été 2025. Cette commande, d'un montant d'environ 250 millions d'euros, comprend également le support à la maintenance des trains pour une durée de 10 ans.

Stellantis est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF), Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Santander Consumer Finance (SCF) pour réorganiser la configuration européenne actuelle des activités de financement de Stellantis.Faurecia annonce avoir signé un ESG-Linked Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand) d'un montant de 700 millions d'euros. Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de Hella.