Ouverture CAC40: léger rebond après l'alerte de la veille

publié le 21/12/2021

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris retrouve quelques couleurs ce matin en signant une progression de 0,5%, autour des 6910 points, une dynamique qui reste toutefois insuffisante pour effacer le repli de la veille (-0,8%). Après le coup de grisou soufflé lundi par Omicron sur les marchés (les S&P 500, Nasdaq et Dow Jones ont chacun cédé entre 1,1 et 1,2% à l'issue de la séance), le calme semble prendre possession des marchés.

Le VIX, dit 'indice de la peur' est d'ailleurs en recul de plus de 3% - mais s'établit toutefois au-delà du seuil des 20 (à 22). Il faut dire que la situation sanitaire reste préoccupante et que les marchés ne sont pas à l'abri d'un nouvel épisode de crispation. La contagiosité et la dangerosité du variant Omicron constituent toujours deux incertitudes majeures sur la planète finance. C'est dans ce contexte que Moderna a présenté hier des données préliminaires encourageantes, montrant qu'une troisième dose de son vaccin augmentait les niveaux d'anticorps neutralisants contre Omicron d'environ 37 fois par rapport aux niveaux de pré-rappel.

En attendant d'en savoir plus, bon nombre de stratèges s'attendent à ce que les investisseurs réduisent leur exposition au risque à l'approche de la fin de l'année. Les opérateurs pourraient ainsi se tourner vers les actifs les plus sûrs, au premier rang desquels figurent les emprunts d'Etat.Dans l'actualité des valeurs françaises, Sanofi annonce un accord visant l'acquisition de la société d'immuno-oncologie Amunix, qui lui apportera un portefeuille prometteur de développement d'immunothérapies avec le premier candidat AMX-818, qui devrait passer en phase clinique au début de 2022.TotalEnergies annonce la mise en service du plus grand site de stockage d'énergie par batteries en France : situé à Dunkerque, il répond au besoin de stabilisation du réseau, a une puissance de 61 MW, et une capacité de stockage totale de 61 MWh.

Airbus confirme avoir reçu une action en justice auprès des tribunaux anglais déposée par Qatar Airways, relative au litige relatif à la dégradation de la surface et de la peinture de certains des avions A350XWB de Qatar Airways. Enfin, Carrefour a annoncé la conclusion d'un partenariat avec la plateforme italienne Everli pour la livraison de courses en ligne en France et sur de nouveaux marchés.