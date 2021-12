Pré-clôture CAC40: s'alourdit dans le sillage du marché obligataire

publié le 29/12/2021

(CercleFinance.com) - La lourdeur est de plus plus perceptible Bourse de Paris a 45 minutes de la clôture : le CAC consolide à présent de -0,35% (vers 7.155), l'Euro-Stoxx50 et le DAX de -0,8%.C'est un peu décevant car le CAC s'est offert un nouveau record absolu au cours des 1ers échanges, un peu au-delà des 7.

200, le CAC 'GR' se hissant au contact des 20.500 (vers 20.497), grâce à une activité inexistante favorisant toutes manipulations de cours.Wall Street se montre indécis au lendemain d'une clôture mitigée à Wall Street : le Dow Jones gagne encore +0,2%, le S&P500 est stable (après -0,1% la veille, il affiche +4,8% de gain en décembre) et le Nasdaq Composite lâ cédé près de 0,6% (+1,6% en décembre).

.. et la consolidation risque de se poursuivre d'ici ce soir, le seul 'chiffre du jour étant mauvais.En effet, le déficit commercial américain flirte désormais avec les -100Mds$ selon une estimation avancée du Département du Commerce : il ressort à 97,8 milliards de dollars au titre de novembre 2021, à comparer à un déficit de 83,2 milliards pour le mois précédent.L'administration précise que ce net creusement de 17,5% du déficit d'un mois sur l'autre traduit à la fois des exportations américaines de biens en léger repli, à 154,7 milliards de dollars, et un gonflement des importations, à 252,4 milliards.

Cela pèse sur le Dollar qui rechute de -0,5% vers 1,1360/E.Le dossier sanitaire pourrait par ailleurs rester au coeur des préoccupations des opérateurs ce mercredi, en l'absence de données macroéconomiques majeures, et alors que l'actualité des sociétés se montre relativement absente.La prolifération des 'cas contact' -avec un effet exponentiel- déclenche un tsunami de mises à l'isolement, de quarantaines de 7 à 14 jours qui va lourdement handicaper les entreprises lorsque la trêve des confiseurs sera terminée : il va manquer des centaines de milliers de salariés, dont une écrasante majorité est asymptomatique et parfaitement en capacité de travailler.

Cette journée s'avère également de plus en plus négative sur les marchés obligataires avec +6Pts pour nos OAT à 0,185%, +6Pts sur les Bunds à -0,1900%... et les T-Bonds US affichent +6OPts également à 1,539%.Parmi les rares nouvelles du jour, Teleperformance annonce l'acquisition de Senture, un acteur majeur de la gestion externalisée des processus métiers (BPO) auprès des administrations aux États-Unis, détenu par la société d'investissement Kingswood Capital Management.Neoen annonce avoir effectué la mise en service du Bulgana Green Power Hub, dans l'Etat australien du Victoria, un actif hybride ayant la capacité de générer 750.000 MWh d'énergie verte par an et d'approvisionner ainsi en électricité environ 150.

L'équipementier aéronautique Figeac Aéro publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2021-22 en forte amélioration à -21,9 millions d'euros, contre -51,1 millions un an auparavant, avec un chiffre d'affaires en croissance de 27% à 119,9 millions.Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 6,4 euros sur Figeac Aéro, expliquant attendre l'issue des négociations avec les différents créanciers (début 2022) mais juger que 'la probabilité d'un accord favorable à Figeac s'accroit avec le soutien d'ACE'.