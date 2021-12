Fermeture CAC40: termine dans le vert, tendance haussière à New York

publié le 30/12/2021

(CercleFinance.com) - Après avoir culminé jusqu'aux 7190 pts dans la journée, la bourse de Paris achève finalement la séance avec un gain modeste de 0,16%, à 7123 points, dans volumes extrêmement limités - moins de 2 milliards échangés au cours de cette dernière séance complète de l'année 2021.

Demain, les marchés fermeront en effet à 14H05.Depuis le 1er janvier, l'indice signe une impressionnante progression de 29,5%, l'une des toutes meilleures performances au niveau mondial, le CAC40 'GR' est au-delà des +32% (à 20.423), ce qui bat tous les indices US qui ont rouvert en légère hausse avec un Dow Jones à +0,1% vers 36.

520.Le S&P500 gagne 0,2% (à 4802 pts) après avoir signé un 71ème record absolu intraday de l'année (4808 pts) et le Nasdag progresse de 0,5% .Comme tous les jeudi, les investisseurs ont pu prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.Elles ont diminué la semaine du 20 décembre aux Etats-Unis, en s'établissant à 198.

000, contre 206.000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.La moyenne mobile sur quatre semaines est également en repli et ressort à 199 250, soit une baisse de 7250 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.Enfin, lors de la semaine du 13 décembre, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 1 716 000, soit une baisse de 140 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente.

Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, précise le rapport.La fin d'année reste bien sûr marquée par les préoccupations autour du dossier sanitaire et des informations quant à la propagation rapide du variant Omicron qui a infecté plus de 200.000 Français ces dernières 24h.'Bien que les cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis aient atteint un niveau record, la dernière souche semble plus bénigne que ses prédécesseurs, avec un risque réduit d'hospitalisation', nuance toutefois la banque américaine Wells Fargo.

Les marchés obligataires sont ultra-calmes en l'absence de tout stimulus, nos OAT stagnent à 0,194%, les Bunds à -0,186% et les T-Bonds US se détendent symboliquement de -1Pt à 1,533%.Peu de variations sur le Forex avec un Euro en repli de 0,25% à 1,1320.Dans l'actualité des valeurs, Icade annonce avoir finalisé la cession d'un immeuble de bureaux à Boulogne-Billancourt pour 45 millions d'euros hors droits et signé une promesse synallagmatique de vente sur l'immeuble Le Millénaire 4, à Paris, pour une valeur de 186 millions.Euronext indique avoir enregistré une activité record sur les marchés primaires en 2021, avec 212 nouvelles inscriptions d'actions, représentant une capitalisation boursière cumulée de 123 milliards de dollars et une levée de fonds de 26 milliards.

Enfin, Bluelinea fait part de la finalisation, le 31 décembre à minuit, de l'acquisition de Securitas Téléassistance, opération annoncée le 25 novembre, et qui lui permet de se hisser dans le Top 5 sur un marché français de la téléassistance estimé à près de 90 millions d'euros par an.