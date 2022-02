Ouverture CAC40: franchit les 7.100 pts, porté par les bons résultats

publié le 02/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,6%, autour des 7.140 pts, dans le sillage de Wall Street (les trois indices new-yorkais se sont arrogés 0,7% chacun hier) et alors qu'un état d'esprit plus positif semble régner sur les marchés.Après un mois de janvier difficile, l'indice parisien aborde en effet le mois de février avec une dynamique favorable et limite désormais sa perte à 0,6% depuis le 1er janvier.

On constate que ce sont les valeurs qui avaient le plus souffert de la correction des marchés d'actions en début d'année (luxe, technologie, industrie) qui portent le rebond aujourd'hui, grâce à des stratégies de rachat à bon compte des investisseurs.Dans ce contexte, la solidité des publications trimestrielles relèguent pour l'instant au second plan les inquiétudes liées à la perspective d'un resserrement de la politique monétaire, sur fond d'accélération des chiffres de l'inflation.

Cela n'empêchera pas les investisseurs de surveiller ce matin les chiffres del'inflation de la zone europour le mois de janvier, avant la réunion de la BCE organisée demain. Dans l'actualité des sociétés françaises, Saft, filiale de batteries de TotalEnergies, annonce avoir remporté un contrat avec Neoen, producteur indépendant d'énergie renouvelable, portant sur la livraison clé-en-main d'un projet ESS de 8 MW/8 MWh à Antugnac, dans le sud de la France.Par ailleurs, TotalEnergies et Veolia ont signé un accord en vue de valoriser le biométhane issu d'installations de traitement de déchets et d'eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays, biométhane qui sera commercialisé par TotalEnergies.

Enfin, Roche Bobois fait part d'un chiffre d'affaires annuel record de 334 millions d'euros au titre de 2021, soit une croissance de 25,5% par rapport à 2020 et de 21,5% par rapport à son niveau de 2019, avant crise sanitaire.