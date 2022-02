Fermeture CAC40: hausse de l'indice, baisse des tensions en Ukraine

publié le 15/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour sur un gain de 1,86%, à 6.979 points, à un souffle de son record du jour (6.983 points), au terme d'une journée marquée par la baisse apparente des tensions sur le plan géopolitique. Ainsi, l'Euro-Stoxx50 s'adjuge 1,85% à 4.

139pts, à égalité avec le DAX (+1,86%) tandis que Londres progresse de 0,88%. A Wall Street, le Dow Jones gagne environ 1,2% et tutoie les 35.000Pts, le Nasdaq avance de +1,9% et refranchit allègrement le cap des 14.000Pts, alors que le S&P 500 s'arroge près de 1,5%. Les marchés accueillent favorablement la nouvelle du retrait des forces russes qui étaient déployées à la frontière ukrainienne, un mouvement qui a pu surprendre après diverses déclarations d'officiels évoquant une probable incursion des troupes russes en Ukraine le 16 février.

Rappelons que de son côté, la diplomatie russe indique que la voie diplomatique reste toujours privilégiée. Le chancelier allemand Olaf Scholz était d'ailleurs hier à Kiev et aujourd'hui à Moscou afin de favoriser la relance du dialogue entre les différentes parties.La nervosité semble donc retomber, comme en témoigne la chute du VIX (-8,4%), indice dit 'de la peur' mesurant la volatilité des marchés. Les investisseurs devraient par ailleurs éviter de trop s'engager dans l'attente d'une nouvelle série d'indicateurs économiques qui pourraient être de nature à influencer les prochaines décisions de la Fed.

Pour les chiffres déjà dévoilés ce mardi, l'indice du sentiment des investisseurs 'ZEW' a progressé de 51,7 vers 54,3 en février, une amélioration un peu franche que les 55 attendus par le consensus.Le sous-indice du jugement sur 'la situation actuelle' remonte de -10,2 vers -8,1 après -10,2, mais cela reste inférieur au consensus de -6,00.Selon Eurostat, le PIB a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au 4ème trimestre par rapport au précédent, ce qui confirme donc en deuxième lecture l'estimation préliminaire de fin janvier.Au troisième trimestre, le PIB avait augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE.

En comparaison avec le dernier trimestre 2020, il s'est accru de 4,6% dans la zone euro et de 4,8% dans l'UE au quatrième trimestre 2021, après +3,9% et +4,1% au troisième.Selon une première estimation du taux de croissance annuel pour 2021, basée sur les données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, le PIB a augmenté de 5,2% dans la zone euro comme dans l'UE.Aux Etats Unis, le 'PPI' (indice des prix à la production) progresse de +1% au lieu de +0,5% attendu (+9,7% en rythme annuel) et le 'Core PPI' (hors énergie et variables volatiles) grimpe de +0,8% au lieu des +0,4% anticipés (soit +8,4% en rythme annuel).

L'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York (conditions générales du secteur manufacturier dans la région de New York) ressort à +3,1 pour février, alors que le consensus tablait sur un chiffre de 28,2 ce mois-ci.Pour rappel, après avoir atteint 31.9 en décembre, l'indice s'était effondré à -0.7 en janvier.En ce qui concerne les six prochaines mois, l'optimisme à New York et ses environs est tombé à son plus bas niveau depuis mi-2020.Autre élément de détente: la FED n'a pas annoncé de hausse de taux ni d'arrêt anticipé de son 'QE' à l'issue de sa réunion extraordinaire de lundiDans l'actualité des sociétés hexagonales, Renault et Hermès (+5,4%) sont suivis par Stellantis (+4,1%) sur le podium des plus fortes croissances quotidiennes du CAC40.

En queue de peloton, on retrouve Capgemini (-3,3%) et Michelin (-3,5%).Engie publie au titre de 2021 un résultat net récurrent part du groupe (RNRpg) total de 3,2 milliards d'euros (Equans inclus), atteignant ainsi le haut de sa fourchette de guidance, et un RNRpg des activités poursuivies en hausse de 69,7% à 2,9 milliards.Safran annonce l'ouverture d'un nouveau site de maintenance, réparation et révision (MRO) de nacelles, situé à Suzhou en Chine. Actuellement en cours d'aménagement, il sera opérationnel au deuxième trimestre 2022.Enfin, Ipsen annonce des résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase III pour son Cabometyx en association avec Opdivo dans le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé avec ' des bénéfices soutenus en termes de survie et de taux de réponse, ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie '.

Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.