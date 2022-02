Ouverture CAC40: en légère hausse avant de nombreuses statistiques

publié le 16/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne 0,3%, autour des 7.000 pts, au lendemain d'une journée marquée par le fort rebond de Wall Street, le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq s'arrogeant respectivement 1,2%, 1,5% et 2,5%. Moscou a annoncé ce matin la fin de ses manoeuvres militaires et le départ de ses forces de Crimée, des mesures qui témoignent des progrès des négociations et qui permettent d'envisager une sérieuse désescalade dans le conflit entre l'OTAN et la Russie qui se joue en Ukraine.

Alors que ce mercredi avait été évoqué par plusieurs officiels comme possible date d'incursion russe en Ukraine, la perspective d'un conflit armée semble donc s'éloigner. En revanche, Kiev a fait état d'une cyberattaque visant des sites Internet de l'armée ainsi que deux banques publiques et soupçonne déjà son voisin russe. En dehors du dossier ukrainien, les investisseurs attendent aujourd'hui la publication des nombreux indicateurs américains susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.

La tendance pourrait notamment être impactée par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en janvier, attendus en début d'après-midi.Après la déception du mois de décembre, les premières informations disponibles pour janvier sont plus encourageantes, faisant notamment apparaître un fort rebond des ventes automobiles, témoignage de la solidité de la consommation malgré l'accélération de l'inflation.Les chiffres des prix à l'importation, de la production industrielle et des stocks des entreprises seront également publiés dans l'après-midi.

Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat sur la remontée des taux de la Réserve fédérale, une thématique qui constitue désormais le facteur dominant sur les marchés, avec pour conséquence une remontée des rendements obligataires.Le rendement des bons du Trésor américains à dix ans campe ainsi à des plus hauts de deux ans, au-delà du seuil psychologique des 2%.Ce matin, les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance du niveau d''inflation britannique: les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 5,5% sur un an le mois dernier, après une inflation qui était ressortie à 5,4% en décembre, selon les chiffres de l'Office national de la statistique (ONS).

Dans l'actualité des sociétés françaises, Air Liquide publie au titre de 2021 un résultat net récurrent (RNR) en progression de 9,9% (+13,3% à change constant) à 2,57 milliards d'euros, et une marge opérationnelle de 17,8%, en augmentation de 70 points de base hors effet de l'énergie.Nexans publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 164 millions d'euros, à comparer à 80 millions l'année précédente, et un EBITDA de 463 millions, soit une marge de 7,6%, en hausse de 157 points de base par rapport à 2020.Enfin, la Française des Jeux (FDJ) annonce relever ses objectifs 2025, visant désormais une croissance annuelle moyenne 2021-25 du chiffre d'affaires entre +4 et +5%, un taux de marge d'EBITDA supérieur à 25% et un taux de distribution du résultat net entre 80 et 90% dès 2022.

