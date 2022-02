Ouverture CAC40: chute des cours, hausse des tensions en Ukraine

publié le 22/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 1%, autour des 6.720 points, dans un contexte baissier en Europe : Londres cède 0,4%, Francfort recule de 0,9%. Les investisseurs européens partagent en effet les mêmes inquiétudes au sujet du dossier ukrainien.

Les bruits des bottes à la frontière, rythmés par des bombardements, laissent de moins en moins d'espoir quant à une issue pacifique et diplomatique au conflit. Ajoutant un peu d'huile sur le feu, Vladimir Poutine a reconnu hier l'indépendance de Donetsk et Laugansk, deux républiques séparatistes de la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine.

Le maître du Kremlin a fait part de son intention d'envoyer l'armée russe 'garantir la paix' dans les deux régions, provoquant aussitôt un concert de réactions indignées dans le camp occidental. 'La présidente von der Leyen et le président Michel condamnent avec la plus grande fermeté la décision du président russe, de reconnaître les zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk en tant qu'entités indépendantes', a fait savoir la Commission Européenne.

L'Europe évoque ainsi 'une violation flagrante du droit international ainsi que des accords de Minsk' et annonce 'des sanctions ciblées aux personnes impliquées dans cet acte illégal'. L'Union a par ailleurs réaffirmé ce matin son 'soutien sans faille à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.'Selon Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank, la prochaine étape pourrait être celle de la mise en place de sanctions économiques et financières imposées par l'Occident à la Russie.

Un tel scénario n'est pas sans risque dans la mesure où Moscou pourrait à son tour prendre des mesures de rétorsion, notamment en agissant sur le robinet qui alimente en gaz le vieux continent.'L'Europe a beaucoup plus à perdre en termes économiques et sa réaction va être particulièrement intéressante', note d'ailleurs Jim Reid. Sans surprise, les cours du pétrole profitent des craintes renouvelées de voir les tensions entre la Russie et l'Occident finir par perturber l'offre énergétique.Le baril de brut léger américain (WTI) bondit actuellement de presque 4% pour s'approche des 95 dollars, un nouveau plus haut depuis 2014.

Le yen bénéficie lui aussi de son statut de valeur refuge, tout comme l'or, qui prend 0,7% à 1913,5 dollars l'once, un sommet depuis presque deux ans.Les emprunts d'Etat sont eux aussi très recherchés: le rendement de l'emprunt américain à dix ans allemand amorce un reflux spectaculaire de sept points à 1,86%.L'actualité géopolitique relègue évidemment au second plan les indicateurs économiques, qui s'annoncent pourtant riches en enseignements au vu des incertitudes qui entourent actuellement l'évolution des politiques monétaires.Après avoir pris connaissance, dans la matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, les opérateurs suivront avec attention, cet après-midi, l'indice PMI de l'activité aux Etats-Unis, puis la confiance des consommateurs du Conference Board.

Dans l'actualité des sociétés françaises, Worldline publie un BPA normalisé en hausse de 5,4% à 1,57 euro au titre de 2021, une marge d'EBO en amélioration de 220 points de base à 25,3% du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie disponible de 407 millions d'euros, soit 43,6% de conversion de l'EBO.Edenred publie un résultat net part du groupe en hausse de 31% à un plus haut historique de 313 millions d'euros pour l'année écoulée, et un EBITDA record à 670 millions, soit la borne supérieure de l'objectif annoncé, en hausse de 15% (+18% en données comparables).Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital annoncent la signature d'un protocole d'accord avec le groupe minier et métallurgique Eramet pour l'acquisition de sa filiale Aubert & Duval. Les trois partenaires ont l'intention d'acquérir 100% d'Aubert & Duval au travers d'une nouvelle société holding commune qui serait spécifiquement créée pour cette opération.

Enfin, l'action EDF a vu sa note dégradée par Moody's, l'agence d'évaluation financière ayant annoncé hier soir avoir abaissé la note de crédit de long terme à 'Baa1' contre 'A3' auparavant, en l'assortissant d'une perspective 'négative'.