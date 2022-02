Fermeture CAC40: clôt la séance à l'équilibre, l'Ukraine préoccupe

publié le 22/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris clôt la séance du jour à l'équilibre, à 6.787 points, soit le même niveau qu'hier à la même heure. Entre-temps, l'indice a portant réalisé de grandes embardées, perdant jusqu'à 2,5% ce matin avant de se reprendre progressivement au cours de la journée, s'offrant même une brève incursion en territoire positif dans l'après midi, vers 6.

834 points. Les investisseurs restent toutefois prudent au regard de la situation extrêmement tendue en Ukraine. Hier soir, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des deux républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk, situées dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et fait part de son intention d'y envoyer l'armée pour y 'maintenir la paix'.'La décision d'envoyer des troupes en Ukraine semble avoir anéanti les espoirs d'une solution diplomatique à la crise, du moins pour le moment', réagissaient ce matin les équipes du bureau d'études Capital Economics.

Les déclarations du maître du Kremlin ont poussé la Commission européenne a réagir et à pointer 'une violation flagrante du droit international ainsi que des accords de Minsk'. L'Europe va aussi plus loin et annonce 'des sanctions ciblées aux personnes impliquées dans cet acte illégal'.L'Union a par ailleurs réaffirmé ce matin son 'soutien sans faille à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.'De son côté, l'Allemagne a annoncé la fermeture de Nordstream-2 (qui n'était toutefois pas ouvert faute de certification) ainsi que des sanctions contre des banques travaillant dans le Donbass.

Pour l'instant, aucune confrontation militaire entre le camp occidental et la Russie ne semble se profiler. Selon Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank, la prochaine étape pourrait être celle de la mise en place de sanctions économiques et financières visant la Russie.Un tel scénario ne serait pas sans risque dans la mesure où Moscou pourrait à son tour prendre des mesures de rétorsion, notamment en agissant sur le robinet qui alimente en gaz le vieux continent.'L'Europe a beaucoup plus à perdre en termes économiques et sa réaction va être particulièrement intéressante', note d'ailleurs Jim Reid. Outre-Manche, Londres progresse de 0,1%, outre-Rhin Francfort cède 0,2% et outre-Atlantique, les grands indices new-yorkais ont rouvert en baisse après le long week-end de 'Washington's Birthday', le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P500 cédant tous les trois entre 0,6 et 1% actuellement.

Sans surprise, les cours du pétrole profitent des craintes renouvelées de voir les tensions entre la Russie et l'Occident finir par perturber l'offre énergétique.Le baril de brut léger américain (WTI) bondit actuellement de presque 4% pour s'approche des 95 dollars, un nouveau plus haut depuis 2014, le Brent a fusé au-delà des 97$ (il revient vers 95,6$ ce soir).Le yen bénéficie lui aussi de son statut de valeur refuge, tout comme l'or, qui prend 0,7% à 1913,5 dollars l'once, un sommet depuis presque deux ans.Les emprunts d'Etat ne bénéficient pas d'un accès de stress: le rendement de l'emprunt américain à dix ans se tend même de +2Pts à 1,952%, le Bund se dégrade de +6,2Pts à 0,2630%, nos OAT de +5Pts à 0,763%.L'actualité géopolitique relègue évidemment au second plan les indicateurs économiques, qui s'annoncent pourtant riches en enseignements au vu des incertitudes qui entourent actuellement l'évolution des politiques monétaires.

Après avoir pris connaissance, dans la matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne (qui s'améliore), les opérateurs ont découvert une hausse de +18,6% des prix de l'immobilier aux Etats Unis en janvier selon l'indice S&P Case-Shiller (les économistes tablaient sur une hausse annualisée de seulement +18% après +18,3% en novembre.La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis accélère sensiblement en février, à en croire l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort à 56 en estimation flash, contre 51,1 en donnée définitive pour le mois précédent.La confiance des consommateurs du Conference Board baisse légèrement en février de 111,1 à 110,5, mais moins que prévu (consensus : 109).En revanche, la composante 'jugement de la situation actuelle s'est améliorée, passant de 144,5 à 145,1.Dans l'actualité des sociétés françaises, Worldline (+10,5%) publie un BPA normalisé en hausse de 5,4% à 1,57 euro au titre de 2021, une marge d'EBO en amélioration de 220 points de base à 25,3% du chiffre d'affaires et un flux de trésorerie disponible de 407 millions d'euros, soit 43,6% de conversion de l'EBO.

Edenred (+4,7%) publie un résultat net part du groupe en hausse de 31% à un plus haut historique de 313 millions d'euros pour l'année écoulée, et un EBITDA record à 670 millions, soit la borne supérieure de l'objectif annoncé, en hausse de 15% (+18% en données comparables).Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital annoncent la signature d'un protocole d'accord avec le groupe minier et métallurgique Eramet (+5% à 109E) pour l'acquisition de sa filiale Aubert & Duval. Les trois partenaires ont l'intention d'acquérir 100% d'Aubert & Duval au travers d'une nouvelle société holding commune qui serait spécifiquement créée pour cette opération.Enfin, l'action EDF a vu sa note dégradée par Moody's, l'agence d'évaluation financière ayant annoncé hier soir avoir abaissé la note de crédit de long terme à 'Baa1' contre 'A3' auparavant, en l'assortissant d'une perspective 'négative'.