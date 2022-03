Mi-séance CAC40: les opérateurs défendent supports indiciels cruciaux

publié le 01/03/2022

(CercleFinance.com) - La résilience de Wall Street, avec un S&P500 stable à légèrement haussier, fait merveille puisque le CAC40 qui flirtait dangereusement avec le plancher des 6.450 a repris plus de 1% et ne perd plus que 2,3% à 6.500, le SBF120 a rebondi sur 5.

000.Le Dow Jones ne lâche que 0,5%, ce qui apparaît également anodin... mais la guerre ne se déroule pas sur son sol.Les indices européens restent cependant tous en situation délicate et au bord de la rupture de support cruciaux (-2,1% sur l'E-Stoxx50, -2% sur le DAX).

.. ce qui fait qu'ils sont âprement défendus.La situation reste toujours extrêmement tendue en Ukraine: les négociations de cessez-le-feu n'ont pas abouti et une colonne de l'armée russe de près de 60km a été repérée en déplacement vers Kiev, faisant craindre un assaut massif sur la capitale, tandis que les bombardements se multiplient, notamment à Kharkiv.

Mais l'escalade de la tension est également verbale avec Bruno Lemaire annonçant que 'nous sommes en guerre économique et financière totale avec la Russie', Olaf Scholz promet de nouvelle sanctions contre la Russie (de quelle nature puisque l'arsenal économique semble épuisé ?).De son côté, la Commission annonce qu'elle va consacrer une enveloppe supplémentaire de 90 millions d'euros à des programmes d'aide d'urgence visant à aider les civils touchés par la guerre en Ukraine, dans le cadre d'un appel d'urgence lancé par les Nations unies.

Côté chiffres, l'indice PMI du secteur manufacturier américain -calculé par IHS Markit- s'est établi à 57,3 en données définitives pour février, contre une estimation flash qui était de 57,5, mais après un niveau de 55,5 en janvier.IHS Markit explique que la production a augmenté à un rythme plus rapide sur fond de signes d'atténuation des difficultés d'approvisionnement et de l'expansion la plus rapide des nouvelles commandes depuis octobre dernier.En Europe, l'inflation allemande en rythme annuel s'est accélérée au mois de février à 5,1% du fait d'une hausse de 0,9% en rythme mensuel.

Si le consensus des économistes visait une hausse de 5,3%, ce chiffre montre néanmoins une accélération de la hausse des prix par rapport au mois de janvier (+4,9%), confirmant l'existence de tensions inflationnistes toujours très vives dans le pays.Les prix de l'énergie ont en effet continué de grimper le mois dernier, pour afficher une hausse de 22,5% en base annuelle, contre +20,5% en janvier. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation allemande dépasse les 5,5% en mars compte tenu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.En France cette fois, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin du rebond de l'indice PMI IHS Markit du secteur manufacturier français, celui-ci s'étant redressé de 55,5 en janvier à 57,2 en février, soit son plus haut niveau depuis six mois, porté par une accélération des croissances de la production, des nouvelles commandes et de l'emploi.

Les répondants ont attribué ce regain de croissance à une conjoncture plus favorable à la demande, certains l'expliquant également par une hausse des capacités de production liée à une diminution des pénuries pour certaines catégories de produits.'Sur une note moins positive, les hausses des prix des achats et de vente des entreprises se sont poursuivies en février. Une intervention des responsables politiques pourrait devenir nécessaire pour maîtriser les tensions inflationnistes', pointe toutefois IHS Markit. Dans l'actualité des valeurs françaises, Thales, spécialiste de l'armement, gagne plus de7% à 110E et signe une progression hebdomadaire de 27%. A l'opposé du spectre, Atos s'effondre de -20% sur un double 'warning': le groupe publie au titre de 2021 une perte de -2,96 milliards d'euros, grevé par d'importantes dépréciations de goodwill et d'autres actifs, et une marge opérationnelle en forte baisse à 3,5% du chiffre d'affaires, en repli de 540 points de base à taux de change constants.

M6 annonce avoir reçu une promesse d'achat de la chaîne 6ter par Altice Media, et lui avoir consenti une exclusivité de négociation, dans le cadre du projet de fusion entre M6 et TF1 qui nécessite la cession de certaines chaînes nationales sur la TNT.De son côté, TF1 annonce avoir reçu une promesse d'achat de la chaîne TFX (canal 11 de la TNT) d'Altice Media et lui avoir consenti une exclusivité. La réalisation de cette opération est notamment conditionnée à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6.