(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-0,4% à 6.565) semble prendre le temps de digérer les 4% de hausse de la veille, une envolée survenue à un moment particulièrement opportun puisqu'à 48H de la séance des '4 sorcières', la perte sur le contrat 'mars' du CAC40 se trouve réduite à un gros -5% contre -15% à peine 10 jours auparavant.

Le CAC40 qui s'en sort plutôt bien ce jeudi puisque l'Euro-Stoxx50 lâche plus de 1,1% et le DAX40 -1,4%.L'un des facteurs qui risque de peser sur les cours ces prochaines heures, c'est le rebond de +7,5% du baril de 'Brent' et de 'WTI' (à 105,3 et 102$ respectivement), ce qui pourrait raviver les craintes de récession en EuropeA Wall Street, les indices consolident la spectaculaire hausse des 90 dernières minutes de la séance du 16/03 (+3,3% pour le Nasdaq sans la moindre 'respiration'): le Dow Jones cède -0,3%, le S&P500 -0,2%, le Nasdaq -0,4%.

Les chiffres US du jour impactent peu les cours : après une hausse de 1,4% en janvier, la production industrielle américaine a encore augmenté de 0,5% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, une croissance globalement conforme à celle que les économistes espéraient en moyenne.La Fed souligne que la production se montre supérieure de 7,5% à son niveau de février 2020. Le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,3 point à 77,6%, niveau toutefois inférieur de 1,9 point à sa moyenne de long terme.Les mises en chantier de logements se sont redressées de 6,8% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.

769.000 en rythme annualisé, un niveau nettement supérieur au consensus.D'après le Département du Commerce, le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre reculé de 1,9% à 1.859.000 en février, un niveau assez proche toutefois de l'estimation moyenne des économistes.La croissance de l'activité manufacturière accélère dans le nord-est des Etats-Unis en mars, d'après l'indice 'Philly Fed' qui ressort à 27,4 ce mois-ci contre 16 au mois de février, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne un léger tassement.Pour rappel, le 'Philly Fed' est l'un des premiers indicateurs mensuels avancés permettant de se faire une idée sur la santé du secteur manufacturier américain.

Un chiffre supérieur à zéro traduit une croissance de l'activité manufacturière dans la région.Sur le front géopolitique, les opérations militaires se poursuivent en Ukraine avec des bombardement signalés dans la nuit à Tchernihiv, Kharkiv et Zaporijia tandis que Marioupol reste assiégée.Alors que l'UE a récemment adopté un 4e train de sanctions à l'égard de Moscou, la perspective d'un défaut de paiement de la Russie devient de plus en plus concrète. Pas de quoi faire trembler Vladimir Poutine qui poursuit son bras de fer avec l'occident et a autorisé le remboursement des dettes en roubles (117Mns$ ce mercredi).L'UE s'est aussi illustrée hier en parvenant à raccorder le réseau électrique ukrainien au réseau communautaire. Si l'opération était prévue de longue date, elle a été accélérée par le conflit et prend un sens nouveau depuis que les Russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia, qui fournit une large part de l'électricité du pays.

Hier soir, les investisseurs attendaient avec intérêt l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Sans surprise, la banque centrale a relevé de 25 points de base ses taux d'intérêts clés, fixant ainsi la fourchette-cible des Fed Funds à entre 0,25 et 0,50%.'Dans le même temps, la Réserve fédérale a laissé entrevoir toute une série de nouvelles hausses de taux et annoncé entamer la réduction de son portefeuille de titres lors d'une prochaine réunion', souligne Commerzbank.De ce côté de l'Atlantique, les derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro sont ressortis conformes aux attentes.Outre-Manche, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté une nouvelle hausse de 25Pts à 0,75% mais laisse entrevoir un ralentissement du rythme des tour de vis compte tenu d'un avenir plus incertain.L'Euro poursuit son redressement face au Dollar, à 1,1060 (+0,4%) et l'un des 'faits marquants' ce jeudi, c'est le net rebond su prix du pétrole qui gagne plus de 4% à Londres et à New-York (à 105,3$ et 102$ respectivement).

Dans l'actualité des valeurs, Veolia propose un dividende en hausse de 43% à un euro par action au titre de 2021, à l'occasion de la publication d'un BNPA courant doublé à 1,45 euro et d'un EBIT courant en croissance (à changes constants) de 42% à 1,77 milliard.EDF annonce avoir conclu des lignes de crédit bilatérales avec neuf banques pour un montant total de 10,25 milliards d'euros (dont une partie en dollars), lignes d'une maturité de trois ans et ne comportant pas de pénalité de remboursement anticipé. Enfin, selon des informations de BFM Business, Airbus s'intéresserait à la division cybersécurité d'Atos. L'avionneur souhaiterait ainsi développer ses activités dans le digital et développer de nouveau métier dans sa division Defense & Space, indique la chaîne.