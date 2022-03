Pré-ouverture Wall Street ouvre dans le vert, les banques en soutien

publié le 22/03/2022

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, portée notamment par les valeurs bancaires qui profitent de la remontée des rendements obligataires après les annonces restrictives du président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 203,49 points, soit 0,59%, à 34.756,48 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,55% à 4.485,94 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,6%, soit 82,93 points, à 13.921,39.

Dans le cadre d'une intervention devant la National Association of Business Economics (NABE), Jerome Powell a déclaré que la Fed devait agir "rapidement" pour maîtriser une inflation trop élevée et qu'elle pourrait, si la situation l'exige, recourir à des hausses de taux d'intérêt plus importantes qu'habituellement.

La banque centrale américaine a relevé la semaine dernière d'un quart de point ses taux pour la première fois depuis fin 2018 et Goldman Sachs estime désormais qu'elle pourrait encore les augmenter de 50 points de base en mai et en juin.

Aux valeurs, les grandes banques américaines progressent, à l'image de Bank of America et Wells Fargo qui gagnent respectivement 2,2% et 2,9%, alors que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a touché un sommet depuis la mi-mai 2019 à 2,34%.

Le compartiment technologique, sensible à l'évolution des taux, reste cependant bien orienté (+0,32%), avec Apple qui avance de 0,2% et Tesla qui gagne 0,7%. Le constructeur automobile américain inaugure ce mardi son usine allemande près de Berlin.

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba bondit de 0,9% à la faveur d'un plan de rachat d'actions record de 25 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros).

Nike, en hausse de 5,9%, profite pour sa part de la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes.

Coté baisse, Chevron, Exxon Mobil et Occidental Petroleum refluent de 0,6% à 1,8% alors que l'indice sectoriel de l'énergie abandonne 0,4%. Les cours du pétrole sont volatils en raison des incertitudes liées à la situation en Ukraine et d'un éventuel embargo européen sur le brut russe. Le Brent se traite à 115 dollars (+0,17%) le baril et le brut léger américain à 111,9 dollars (-0,2%) le baril.

