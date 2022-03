Fermeture CAC40: dans le vert, proche de son plus haut du jour

publié le 22/03/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 1,17%, à 6.659 points, à quelques encablures de son plus haut du jour (6.667 pts) et fait donc mieux que Londres (+0,46%), Francfort (-0,6%) ou encore l'E-Stoxx50 (+0,37%).L'indice parisien est notamment tiré par Airbus (+2,8%) et Veolia (+2,5%) et profite aussi des bonnes performances du secteur bancaire comme BNP Paribas (+1,7%), Société Générale (+1,4%) ou Crédit Agricole (+1,5%).

Outre-Atlantique, Wall Street est aussi bien orienté avec +0,9% sur le S&P500, +0,6% sur le Dow Jones et près de +1,5% pour le Nasdaq. Sur le plan géopolitique, l'Ukraine s'enfonce pourtant chaque jour un peu plus dans la crise, les troupes russes poursuivant frappes aériennes et manoeuvres d'encerclement des villes.Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a de nouveau manifesté son souhait de dialoguer directement avec son homologue russe afin de trouver une issue au conflit, notamment autour du statut des territoires séparatistes.

Il précise que les Ukrainiens seront alors consultés par référendum.Le prix du baril de Brent, après avoir repris +15% en 1 semaine, s'est envolé jusque vers 120$ ce mardi matin avant de se stabiliser autour des 115$ après une montée de 6% hier. L'Union européenne a déclaré qu'elle délibérerait d'un embargo pétrolier sur la Russie.Hier soir, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, a déclaré que les décideurs politiques pourraient relever de façon plus agressive les taux de référence de 0,50 point de base lors de futures réunions (mai et juin selon Goldman Sachs), pour lutter contre une inflation élevée, indique-t-on chez Wells Fargo.

Il ajoute que le rendement obligataire américain à 10 ans a bondi de 15 points de base à 2,300% (puis +8Pts à 2.38%), tandis que celui à 3 ans a grimpé de +18 et +6 points de base à 2,40% (donc inversion de la courbe de taux), se retrouvant ainsi près de leurs plus hauts niveaux depuis mai 2019.Dans l'actualité des valeurs françaises, Ipsos annonce avoir conclu un accord pour s'associer à Ciesmori, expert bolivien en études de marché et opinion publique, dans lequel il va transférer des actifs et prendre une participation minoritaire de 20% au capital.Réagissant à la divulgation par Le Monde d'éléments du rapport établi par l'IGAS et l'IGF, Orpea affirme que 'les éléments publiés ne présagent en rien des conclusions définitives qui figureront dans le rapport de la mission conjointe d'inspection'.

A l'occasion de son deuxième Capital Markets Day, à Londres, Tikehau Capital affiche pour ambition d'atteindre plus de 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021.Enfin, lors de la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2025, Air Liquide affiche pour objectifs une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6% en moyenne par an et une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de 10% à compter de 2023. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.