Pré-ouverture CAC40: ouverture dans le vert en perspective

publié le 04/04/2022

(CercleFinance.com) - Les futures sur le CAC40 augurent d'un début de semaine sur un gain de l'ordre de 0,4% vers 6710 points, après la séance positive de vendredi en dépit de statistiques qui ont plaidé pour le durcissement monétaire des deux côtés de l'Atlantique.

'L'emploi aux États-Unis a augmenté de 431.000 en mars. Dans le même temps, le taux de chômage a continué de baisser, tandis que les salaires augmentent de plus en plus vite', soulignait Commerzbank vendredi après-midi.'Ce sont tous des signes d'un marché du travail extrêmement tendu.

En conséquence, la pression monte sur la Réserve fédérale pour augmenter plus rapidement les taux d'intérêt', prévenait donc la banque allemande.'L'inflation de la zone euro ayant bondi à 7,5% en mars, il semble de plus en plus probable que la BCE accélère ses plans de resserrement de la politique monétaire', pointait de son côté Capital Economics.

'Nous pensons maintenant qu'elle commencera à augmenter ses taux dès juillet et que le taux de dépôt atteindra environ 1,5% d'ici fin 2023', poursuivait le bureau d'analyse économique basé à Londres.Cette semaine, doivent paraitre les indices PMI composites de S&P Global ainsi que l'ISM des services aux Etats-Unis, mais aussi les prix producteurs et les ventes de détail en zone euro, ou encore la production industrielle en France et en Allemagne.

Dans l'actualité des valeurs, Vinci indique avoir signé le 1er avril une convention avec un prestataire de service d'investissement, valable de ce 4 avril au 28 juin au plus tard, pour la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.Sanofi indique que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique supplémentaire relative à Dupixent, pour le traitement des patients de 12 ans et plus souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

Le groupe immobilier Nexity a fait part de sa décision de reporter sa journée investisseurs, initialement prévue le 28 avril, un événement qui 'sera reprogrammé après l'été dans un contexte plus approprié'.