Ouverture Wall Street ouvre proche de l'équilibre, JPMorgan déçoit

publié le 13/04/2022

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert proche de l'équilibre mercredi, la tendance étant globalement prudente en raison des craintes liées à l'inflation et des résultats jugés décevants de JPMorgan Chase à l'entame du coup d'envoi de la publication des comptes trimestriels des entreprises.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 31,25 points, soit 0,09%, à 34.251,61 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 4.404,68 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,32%, soit 42,67 points, à 13 414,24.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a annoncé que l'indice des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis avait augmenté de 1,4% en mars d'un mois sur l'autre et de 11,2% en rythme annuel. La semaine dernière, l'indice des prix à la consommation était ressorti en mars en hausse de 8,5% sur un an, au plus haut depuis décembre 1981.

Aux yeux des investisseurs, ces données suggèrent que l'inflation pourrait rester durablement élevée, conduisant la Réserve fédérale américaine à accélérer le rythme de relèvement de ses taux d'intérêt. Une hausse de 50 points de base est attendue par les marchés en mai.

Sur le front des publications d'entreprises, JPMorgan Chase, première grande banque américaine à présenter ses comptes trimestriels, a fait état mercredi d'un bénéfice en baisse de 42% sur un an en raison du ralentissement du marché des fusions-acquisitions et des activités de trading. L'action JPMorgan fléchit de 2,3%, tandis que ses concurrentes Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America, qui doivent publier leurs résultats cette semaine et la suivante, abandonnent de 0,2% à 0,9%.

Côté hausse, BlackRock est soutenu par un résultat trimestriel meilleur que prévu, tandis que Delta Air Lines (+4,6%) est porté par sa prévision de bénéfice pour le deuxième trimestre.

American Airlines Group, United Airlines Holdings et Southwest Airlines progressent dans son sillage de 3,8% à 6,8%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)