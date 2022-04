Fermeture CAC40: termine dans le vert, l'euro au plus bas

publié le 27/04/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir effacé son recul initial de 1,3% puis oscillé entre rouge et vert, la bourse de Paris achève finalement la séance sur une gain de 0,48%, à 6.445 points, juste derrière Londres (+0,72%) mais loin devant Francfort (+0,03%) et l'E-Stoxx50 (+0,12%).

Outre-Atlantique, Dow Jones (+0,9%), Nasdaq et S&P500 (+1%) sont dans le vert mais restent loin de compenser les pertes des dernières séances.La suspension des livraisons de gaz par Gazprom à la Pologne et la Bulgarie renforce les anticipations de tensions inflationnistes en Europe, synonyme d'affaiblissement symétrique de la devise.

Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, il s'agit ni plus ni moins 'd'une nouvelle tentative de la Russie d'utiliser le gaz comme instrument de chantage'.'Cela montre une fois de plus le manque de fiabilité de la Russie en tant que fournisseur de gaz', a-t-elle insisté avant d'évoquer une prochaine réponse coordonnée de l'UE.

Le 'fait du jour', c'est bien le nouveau plancher de l'Euro face au $ : il plonge littéralement de -1,2% à 1,0515 et s'enfonce sous son plancher des 1,0640 du 18 mars 2020 (soit -7,5% depuis le 1er janvier, un plus bas depuis 5 ans), il perd également 0,5% face à la Livre vers 0,8415.L'Euro souffre des chiffres décevants du moral des ménages en Europe: le baromètre de l'INSEE recule de 90 vers 88 tandis que le moral des consommateurs allemands plonge à son plus bas historique, plombé par la guerre en Ukraine qui fait exploser l'inflation.

L'indice GfK s'inscrit à -26,5 points, en recul de 10,8 points par rapport au mois d'avril lui-même révisé à la baisse, à -15,7 points.Rappel: le précédent record de déprime remonte à mai 2020, avec un score de -23,1.Des chiffres qui impactent peu nos bons du Trésor puisque nos OAT se détendent de -0,5Pt, les Bunds de -1,5Pt mais les BTP se dégradent d'autant.Outre Atlantique, les stocks des grossistes américains ont progressé de 2,3% en mars par rapport à février (contre +2,6% le mois précédent): les T-Bonds US se détendent de -3Pts vers 2,742%.

Les investisseurs devraient s'abstenir de trop s'engager en attendant la suite de la saison des résultats de sociétés, qui s'annonce mitigée: Apple fera peut-être pencher la balance ce soir en faveur des optimistes, mais c'est peut-être la dernière chance... les trimestriels de Meta Platform ayant moins de retentissement.En Europe, plusieurs ténors tels que Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Air Liquide, Schneider Electric ou STMicroelectronics ont dévoilé leurs performances trimestrielles ce matin.Sur les valeurs à Paris, le chiffre d'affaires du Groupe Air Liquide atteint 6 887 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de +7,9 % en données comparables (+ 29 % en publié).

Le chiffre d'affaires Gaz & Services atteint 6 590 millions d'euros, en hausse de + 7,1 % en données comparables. Les ventes publiées du 1er trimestre 2022 sont en croissance de + 29,1 %.STMicro a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,55 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une hausse de 17,6 % en variation annuelle. Le résultat net et le résultat dilué par action ressortent en hausse à respectivement 747 millions de dollars et 0,79 dollar, au lieu de respectivement 364 millions de dollars et 0,39 dollar au premier trimestre 2021.Le chiffre d'affaires de Schneider s'inscrit à 7 566 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse organique de +9,8 % et de +15,9 % en croissance publiée.

Le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2022: une croissance organique de l'EBITA ajusté 2022 comprise entre +9 % et +13 %, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +7 % et +9 %.Enfin, TotalEnergies annonce l'acquisition de la société Core Solar basée à Austin (Texas). Son portefeuille comprend plus de 4 GW de projets solaires et de stockage à divers stades de développement dans différents États et marchés électriques américains.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.