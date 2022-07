Mi-séance CAC40: bute sur les 6.000, l'Euro au +bas de 21 ans à 1,005$

publié le 11/07/2022

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-0,8% vers 5.980) efface les modestes gains de vendredi 0,4% vendredi.Le CAC40 s'en tire plutôt pas mal car il avait débuté la semaine sur un repli de l'ordre de -2% vers 5910 points (un vrai trou d'air, à relier à des carnets d'ordres déserts alors que beaucoup d'opérateurs sont partis en vacances.

Les places européennes sont également en repli de -0,6% en moyenne: la prudence prévaut avant le démarrage imminent de la saison des trimestriels.L'un des 'faut du jour', c'est la poursuite de la glissade de l'Euro qui plonge sous 1,01 face au Dollar, pour un nouveau 'plus bas' de 21 ans à 1,0050$.Mais ce n'est pas qu'une question de faiblesse de l'Euro: le billet vert se montre vigoureux contre toutes devises (il passe le cap des 137 face au Yen et le Dollar Index est au plus haut vers 107,3, un zénith depuis 2001).

Wall Street a rouvert en repli avec un Dow Jones lâchant rapidement -0,6%. Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre par exemple l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en France, ou encore la production industrielle et la balance commerciale en zone euro.Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs notamment aux prix à la consommation (mercredi) et à la production (jeudi), puis à l'indice d'activité Empire State, aux ventes de détail et à la production industrielle (vendredi).

Surtout, la semaine verra le coup d'envoi à la saison des résultats américains au titre du deuxième trimestre, avec en particulier ceux de grands établissements financiers tels que JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup.Dans l'actualité des valeurs, Sanofi fait part de données de phase III positives concernant son efanesoctocog alpha et son fitusiran contre l'hémophilie, à l'occasion du Congrès 2022 de la Société internationale de thrombose et d'hémostase.STMicroelectronics annonce avoir signé un protocole d'accord avec GlobalFoundries pour créer une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm, un investissement envisagé de plusieurs milliards d'euros avec un soutien de l'État français.

Neoen indique avoir lancé la construction de son premier actif en Suède, le parc éolien de Storbrännkullen, qui sera équipé de dix turbines Nordex N163 d'une puissance unitaire comprise entre 5,5 et 5,9 MW, soit une capacité totale de 57,4 MW.OL Groupe indique qu'Eagle Football Holdings a signé les accords pour acquérir les actions et 50% des OSRANEs détenues par Holnest, ainsi que les actions et les OSRANEs détenues par Pathé et IDG Capital, à des prix de trois euros par action et de 265,57 euros par OSRANE.Un accord a également été conclu aux termes duquel Eagle Football Holdings souscrira à une augmentation de capital d'OL Groupe qui lui serait réservée pour 86 millions d'euros, sur la base d'un prix de souscription de trois euros par action.

