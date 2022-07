Ouverture CAC40: tendance stable avant les annonces de la Fed

publié le 26/07/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est stable à 6240 points mardi en début de séance, les investisseurs préférant se tenir à l'écart des actifs risqués à la veille des annonces très attendues de la Réserve fédérale.La Fed, dont le comité de politique monétaire entame aujourd'hui une réunion de deux jours, devrait s'en tenir à sa trajectoire de durcissement dans un contexte pourtant marqué par une détérioration généralisée de l'économie.

Si la plupart des intervenants s'attendent à ce que la banque centrale relève une nouvelle fois ses taux de manière abrupte, en optant pour une hausse de 75 points de base, certains analystes estiment que l'institution a du mal à prendre toute la mesure de la situation actuelle.'La Réserve Fédérale conduit en regardant dans le rétroviseur alors que la récession attend au prochain virage', déplore ainsi Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management.

A en croire le professionnel, l'atterrissage en douceur promis par l'autorité centrale n'aura certainement pas lieu.'Le marché commence d'ailleurs à en douter, en prévoyant des baisses de taux dès l'année prochaine', souligne-t-il.D'après Thomas Costerg, le séminaire de Jackson Hole - qui se tiendra à la fin du mois d'août - pourrait commencer à calmer les ardeurs de la Fed et l'inciter à ralentir le rythme de son resserrement monétaire.Les deux statistiques américaines au menu du jour, à savoir la confiance des consommateurs du Conference Board et les ventes de logements neufs, devraient en tout cas confirmer le scénario d'un net ralentissement de l'activité aux Etats-Unis.

De premiers signes de récession se dessinent très clairement du côté du marché immobilier résidentiel, déjà caractérisé par un trop-plein de stocks qui ne devrait que s'aggraver au vu du resserrement des conditions d'emprunt.En dehors des questions macroéconomiques, les investisseurs vont aussi se pencher sur une série de résultats d'entreprise, avec un rythme de publications appelé à vivement s'accélérer au cours des jours qui viennent.Des groupes de la trempe d'ExxonMobil ou GM doivent dévoiler leurs comptes trimestriels ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, avant d'être imités dans la soirée par les géants technologiques Alphabet et Microsoft.Du coté des valeurs à Paris, Dassault Systèmes confirme son objectif pour l'exercice 2022 d'une croissance du chiffre d'affaires non-IFRS entre 9 et 10%, mais augmente sa fourchette d'objectifs de BNPA non-IFRS, à entre 1,08 et 1,10 euro, soit 14 à 16% de croissance.

A 1,38 milliard d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 19% en données publiées et de 11% à taux de changes constants.Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 409,9 millions d'euros sur son premier trimestre 2022-23, en hausse de 39,9% en données publiées et de 27% en organique (après une croissance organique de 105% réalisée un an auparavant).Eutelsat a officialisé mardi la signature d'un protocole d'accord en vue de fusionner avec son partenaire OneWeb. La transaction, qui prendra la forme d'un échange d'actions OneWeb contre des actions Eutelsat nouvellement émises, valorise OneWeb à quelque 3,4 milliards de dollars, sur la base d'une valeur de 12 euros par action Eutelsat, dividende compris.