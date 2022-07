Ouverture CAC40: dépasse les 6400Pts après l'inflation et le PIB

publié le 29/07/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance dans le vert vendredi matin alors que les résultats d'entreprises continuent d'animer la cote dans un marché qui demeure toutefois prudent en attendant de nouveaux indicateurs sur l'économie. L'indice CAC 40 s'octroie une progression de 1,3% à 6420 points.

Sur l'ensemble du mois de juillet, l'indice parisien gagne pour le moment près de 7%, ce qui augure d'un second semestre plus clément après les 17% qu'il avait abandonnés sur les six premiers mois de l'année.Les marchés restent cependant en proie à de nombreuses incertitudes concernant à la fois le rythme du resserrement monétaire amorcé par les grandes banques centrales et la possibilité d'une prochaine retombée en récession.

L'annonce, hier, d'un repli de 0,9% du PIB américain au deuxième trimestre a rendu perplexe bon nombre d'intervenants, en renforçant le scénario d'une récession mais en ouvrant aussi la voie à un éventuel assouplissement de la part de la Fed.La tendance sur les places boursières occidentales devrait dépendre des multiples indicateurs économiques du jour puisque les investisseurs prendront connaissance de toute une série de statistiques au cours des heures qui viennent.

Rendez-vous particulièrement important, les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro pour le deuxième trimestre. Le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat.Les économistes misaient sur un ralentissement de la croissance à 0,2% sur la période avril-juin, après une hausse de l'activité de 0,6% sur les trois premiers mois de l'année.

Le marché a pris également connaissance des derniers chiffres de l'inflation dans l'union monétaire. Le taux d'inflation annuel a encore accéléré dans la zone euro au mois de juillet, atteignant 8,9% contre 8,6% en juin, selon une estimation rapide publiée vendredi par Eurostat.Du côté des résultats, de nombreux poids-lourds européens ont dévoilé leurs comptes dans la matinée, dont BNP Paribas, Eni, Engie, Hermes ou BBVA.Hier soir, les géants technologiques américains Apple et Amazon ont su rassurer le marché en dévoilant des performances impressionnantes, bien supérieures aux attentes du marché.

Apple est attendu en hausse de 3% à l'ouverture de Wall Street après avoir dévoilé des ventes d'iPhone et d'iPad meilleures que prévu, en dépit des problèmes d'approvisionnement actuels et des confinements en Chine.Amazon devrait, de son côté, démarrer la séance sur des gains de plus de 12% après avoir dépassé le consensus au deuxième trimestre et revu à la hausse ses objectifs annuels, une annonce qui montre que les difficultés logistiques du moment pourraient bien être en train de s'estomper.Du coté des valeurs en France, Air France-KLM a annoncé vendredi avoir renoué avec les profits au deuxième trimestre.

La compagnie indique avoir dégagé un bénéfice net de 324 millions d'euros sur la période avril-juin, contre une perte de quasiment 1,5 milliard d'euros sur le deuxième trimestre 2021.BNP Paribas a réalisé un résultat net part du Groupe de 5 285 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 13,0% par rapport au premier semestre 2021. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 5 409 millions d'euros en progression de 26,4%.Engie publie un résultat net récurrent (RNR) part du groupe des activités poursuivies de 3,2 milliards d'euros pour le premier semestre 2022, contre 1,3 milliard au 30 juin 2021, grâce à la forte croissance de l'EBIT et à la baisse du taux effectif d'impôt récurrent.

Hermès International dévoile au titre du premier semestre 2022 , un résultat net part du groupe en hausse de 40% à 1,64 milliard d'euros, ainsi qu'une rentabilité opérationnelle courante à son plus haut niveau historique à 42% contre 41% à fin juin 2021.