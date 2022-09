Mi-séance CAC40: refranchit 6100 sans conviction, l'E rechute à 0,99$

publié le 06/09/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue au sein d'un corridor 6.095/6.125 depuis 9H ce matin.Les acheteurs gardent la main mais les gains ne dépassent pas 0,2% en moyenne (6.110 constituant un pivot), l'Euro-Stoxx50 en revanche montre plus de détermination avec +0,6%, dans le sillage du DAX-40 avec +1,1%.

Wall Street vient de rouvrir sans réelle tendance avec un S&P500 en légère hausse (+0,1%) et un Nasdaq en repli de -0,1%.les investisseurs restent sur la défensive avant les rendez-vous économiques importants des jours à venir, à commencer par la réunion de la BCE prévue jeudi. L'interruption des livraisons de Gazprom a ravivé ce weekend le spectre d'une pénurie d'énergie en Europe et le scénario d'une prochaine entrée en récession.

'Les craintes d'un rationnement de l'énergie et d'un renchérissement du coût de la vie ont échaudé les investisseurs, plombant les valeurs de l'automobile et de la grande distribution ', explique Liberum.Le grand temps fort de la semaine sera la décision de politique monétaire de la BCE, qui publiera ses décisions de politique monétaire jeudi avant la traditionnelle conférence de sa présidente Christine Lagarde.Après avoir ramené les taux d'intérêt à 0% lors de sa réunion du mois de de juillet, l'institution devrait relever ses taux directeurs d'au moins 50 points de base après-demain (le consensus table à 60% sur +75Pts de base) et communiquer sur le fait que de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont nécessaires.

'La BCE semble déterminée à faire passer la lutte contre l'inflation avant les préoccupations sur la croissance, la configuration macroéconomique reste complexe et les risques politiques élevés', rappelle Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez PIMCO en amont de la réunion.En attendant, les investisseurs surveilleront aujourd'hui l'indice ISM des services aux Etats-Unis.A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée en hausse de 0,02%, tandis que l'indice CSI 300 des grandes sociétés chinoises cotées à Shanghai et Shenzhen a repris près de 0,5%.Orientés à la baisse pendant toute la journée d'hier, les rendements de référence de la zone euro semblent désormais vouloir se stabiliser, signe qu'une certaine prudence reste de mise sur les marchés obligataires.

Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à 1,56% et celui de l'OAT française de même échéance à 2,18% (contre 2,195% la veille).Aux Etats Unis, après un pont de 3 jours, le T-Bond 2032 voit son rendement se tendre de +12Pts vers 3,31%, retrouvant ses pires niveaux annuels.L'euro subit le contrecoup de la hausse des taux US et rechute de -0,35% sous les 0,9900, vers 0,9890.Sur le marché de l'énergie, le baril de pétrole américain se stabilise vers 88$ après avoir refranchi le cap des 90 dollars hier suite à la décision de l'Opep+ de réduire sa production.Sur les actualités des sociétés, Safran annonce être entré en négociations avec Thales en vue d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques, qui emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 124 millions d'euros.

Casino indique que son conseil d'administration a approuvé le principe du projet de séparation de GPA et Grupo Éxito via la distribution d'environ 83% du capital de Grupo Éxito à ses actionnaires, une part minoritaire d'environ 13% pouvant être cédée ultérieurement.Air Liquide salue la décision de l'agence de notation de crédit Moody's de relever sa note à long terme à 'A2', contre 'A3' auparavant, ainsi que sa note à court terme à 'P1', contre 'P2' précédemment. Ces notes sont assorties d'une perspective 'stable'.Moody's met en avant le caractère stable et résilient des résultats ainsi que la capacité d'autofinancement du groupe Air Liquide. Le relèvement de la note à court terme reflète notamment son solide profil de liquidité.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.