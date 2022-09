Ouverture CAC40: lâche 0,2% après le net repli de Wall Street

publié le 07/09/2022

(CercleFinance.com) - Après son timide sursaut de la veille (+0,2%), la Bourse de Paris repart à la baisse mercredi matin, les investisseurs restant nerveux après le net repli de Wall Street hier tandis que le mouvement de correction se poursuit sur le marché obligataire.

L'indice CAC40 lâche 0,2% à 6090 points.Face au regain de tension observé sur les dettes souveraines, les intervenants semblent vouloir prolonger le temps de réflexion qui a conduit le marché parisien à effacer une grande partie des pertes de l'été.A en croire les analystes techniques de Kiplink Finance, l'indice CAC 40 reste prisonnier d'une tendance baissière au sein de sa configuration actuelle.

'L'évolution des prochaines séances va être déterminante et surtout sources d'indications sur la direction et tendance que devrait prendre l'indice', prédit la société de gestion parisienne.'Cette zone d'instabilité entre 6050 et 6105 points devrait rapidement être abandonnée', anticipe le gestionnaire d'actifs.La BCE annoncera demain ses décisions de politique monétaire avant que sa présidente, Christine Lagarde, ne les explique lors d'une conférence de presse qui sera particulièrement suivie.

Après avoir ramené ses taux d'intérêt à 0% lors de sa réunion de juillet, la banque centrale européenne devrait relever ses taux directeurs d'au moins 50 points de base supplémentaires demain et communiquer sur le fait que de nouvelles hausses des taux d'intérêt seront nécessaires. 'Au cours des prochaines semaines, les hausses de taux attendues de la Fed et de la BCE pourraient continuer de maintenir une certaine pression sur les marchés actions tandis que les indicateurs économiques devraient continuer de se dégrader sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie', avertit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.

'Ainsi, même si les valorisations sont inférieures aux moyennes de long terme en Europe et donc à des niveaux plus intéressants, il est sans doute trop tôt pour revenir agressivement compte tenu de probables révisions baissières à venir des perspectives de résultats, notamment pour les sociétés exposées à la dépense des consommateurs', poursuit-il.Le recul du Nikkei et des autres places asiatiques, qui n'ont cessé de perdre du terrain lors de la séance d'aujourd'hui, devrait également contribuer au repli des indices en Europe comme aux Etats-Unis.Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture négative de Wall Street, avec des pertes s'étageant entre 0,3% et 0,4%, dans le prolongement de la baisse de la veille.

Sur le marché obligataire, la tendance reste à la hausse des rendements des emprunts d'Etat, en particulier sur le dix ans allemand qui s'établit désormais à 1,63%, un plus haut de quasiment 10 ans.Le marché obligataire européen réagit à la remontée des anticipations d'inflation en zone euro et à la perspective de prochains relèvements de taux de la part de la BCE.Malgré ces tensions, l'euro faiblit encore sur le marché des changes pour repasser sous le seuil de 0,99 face au dollar.Sur le marché pétrolier, les cours du brut battent également en retraite, autour de 91 dollars le baril pour le Brent et de 85 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), le rebond opéré lundi suite à la décision de l'Opep+ de réduire sa production semblent désormais un lointain souvenir.

Sur l'actualité des sociétés, Airbus a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec l'opérateur japonais d'hélicoptères Hiratagakuen en vue d'étudier la faisabilité du lancement d'un service de transport basé sur CityAirbus NextGen, son projet de taxi volant.Ubisoft annonce la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert des fondateurs de la Société. L'investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s'élève à 300 ME (200 ME d'acquisition de titres et 100 ME d'augmentation de capital), faisant ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft à 80E par action.Le titre Neoen accuse mercredi la plus forte baisse du SBF 120 suite au lancement d'une émission d'Océanes vertes à échéance 2027 pour un montant nominal de 300 millions d'euros.

Le produit net de l'émission - réalisée par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement - doit être affecté au financement ou au refinancement de projets de production ou de stockage d'énergie renouvelable.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.