Pré-clôture CAC40: pâtit d'une BCE offensive, l'Euro ne remonte même pas

publié le 08/09/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'enfonce de -0,6% après la décision de rehausser les principaux 3 taux de la BCE. L'indice CAC40 retombe sous 6.070Pts.A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la BCE indique que ses services ont significativement révisé en hausse leurs projections d'inflation dans la zone euro, celle-ci devant désormais s'établir, en moyenne, à 8,1% en 2022 (contre 6,5%), 5,5% en 2023 (contre 3,5%) et 2,3% en 2024 (contre 2,1%).

'L'envolée des prix de l'énergie et des produits alimentaires, les pressions sur la demande dans certains secteurs sous l'effet de la réouverture de l'économie et les goulets d'étranglement du côté de l'offre continuent d'alimenter l'inflation', explique-t-il.Les projections de croissance économique ont quant à elles été nettement révisées à la baisse pour le reste de l'année et pour toute l'année 2023 : l'économie de la zone euro devrait désormais croître de 3,1% en 2022 (revu de +2,8%), 0,9% en 2023 (contre +2,1%) et 1,9% en 2024 (contre +2,1% également).

Christine Lagarde affirme qu'il faudra plus de 2 réunions (et donc 2 hausses de taux de +0,5%) mais moins de 5 (donc 4 possibles hausses de taux d'ici mars 2023, jusque vers 2,50/2,75%) pour parvenir à l'instauration d'un 'taux neutre'.Mais la patronne de la BCE assure que les décisions seront prises étape par étape, en fonction des chiffres disponibles, donc il n'y a pas de plan pré-établi (pas de calendrier). Les membres de la BCE estiment qu'il est trop tôt pour envisager un 'quantitative tightening' (réduction de son bilan) en complément des hausses de taux: ce sera discuté en temps utile, quand l'inflation sera maîtrisée.

La BCE reconnait que la faiblesse de l'Euro participe à la vigueur de l'inflation qui va s'avérer douloureuse pour les ménages.Malgré cela, elle se montre donc déterminée à faire passer la lutte contre l'inflation bien avant les préoccupations sur la croissance, malgré la menace de plus en plus précise d'une retombée en récession de l'économie européenne.Jerome Powell s'exprimait au même moment pour réaffirmer que la FED est complètement focus sur la lutte contre l'inflation.Le discours de fermeté de la BCE propulse le rendement du Bund allemand 10Pts plus haut vers 1,674% après être tombé à 1,56% hier soir, le rendement de nos OAT se tend d'autant vers 2,245%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans du Trésor se détent de -1Pt vers 3,255%.Malgré le différentiel de rémunération très favorable à l'Euro, cela ne suffit pas : l'euro a brièvement refranchi le seuil de la parité face au dollar avant de rechuter de -0,5% vers 0,9945 face au billet vert.Sur le marché pétrolier, la perspective d'un marché mondial de plus en plus excédentaire sur fond de ralentissement de la croissance mondiale n'empêche pas le Brent de reprendre +1,5% vers 90 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,7% à 83,6 dollars, mais reste à son plus bas niveau depuis le mois de janvier.A Wall Street, le Dow Jones s'effrite de -0,4% hier soir tandis que le Nasdaq Composite efface ses 1% de pertes initiales et revient à l'équilibre.

Les inscriptions aux allocations chômage sont en recul et reviennent à un plus bas de 3 semaines.En France, la balance commerciale a fait ressortir un déficit de plus de 14,5 milliards d'euros au titre de juillet, à comparer à un déficit de 13,1 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.Du coté des valeurs, Capgemini a fait part de l'acquisition d'Aodigy Asia Pacific, une société basée à Singapour, en vue de de renforcer ses capacités en Asie-Pacifique. Le groupe a également acquis Knowledge Expert, fournisseur de services en transformation digitale.Crédit Agricole SA a confirmé mercredi soir son intention d'acquérir environ 4,8% du capital de sa filiale Crédit Agricole Egypt, dont il détient pour l'heure 60,5% du capital selon les informations sur son site Internet.

Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que son Shuttle a transporté 314.378 véhicules de tourisme en août, soit une hausse de 113% par rapport au même mois de 2021, réalisant ainsi la meilleure performance mensuelle depuis le mois d'août 2019.Goldman Sachs a dégradé jeudi sa recommandation sur Atos (-14%), ramenée de 'neutre' à 'vendre' avec un objectif de cours quasiment divisé par trois, de 23 à huit euros (8,6 E au plus bas ce jeudi).Dans une note de recherche, l'analyste estime que le plan de redressement mis au point par l'équipe de direction - consistant en une séparation des métiers d'infogérance (TFCo) et de transformation numérique (SpinCo) d'ici au second semestre 2023 - est 'complexe' et 'ambitieux', limitant de fait la visibilité du groupe.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.